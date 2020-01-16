亞洲平均數三倍！台灣每十萬成年人有157台ATM

金管會今天公布自動櫃員機（ATM）等普惠金融指標最新統計，到去年10月底，台灣每十萬成年人就擁有157台ATM，是亞洲平均數的三倍；商業銀行分支機構家數則有17.6家，在亞洲地區則算少，主因未計入信合社等基層金融。

金管會日前宣示將推動普惠金融，初期並訂定21項衡量指標，在ATM部分，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，到去年10月底止，台灣每十萬成年人有157台ATM。

157台不僅明顯高於鄰近國家，更是亞洲平均51.8台的三倍；以日本為例，日本每十萬成年人有127.59台ATM，新加坡有66.46台，香港則有51.8台。

至於台灣每十萬成年人的商業銀行分支家數，到去年10月底止，有17.6家。

雖高於亞洲平均家數9.1家，但在鄰近國家並不算高，例如日本每十萬成年人有34.1家商業銀行分支機構，香港也有21.2家，新加坡則僅有8.4家。

莊琇媛表示，每10萬成年人擁有的商業銀行分支機構家數，主要是採用世界銀行的定義，只看商業銀行，像台灣的信合社、農漁會信用部及郵局等，都不算在內。

此外，金管會列入普惠金融的指標，還包括每千成年人未償還貸款筆數，到去年10月底有577筆，這代表取得貸款的容易度。

在數位金融普及方面，每十萬成年人行動支付交易筆數，到去年10月底為75萬8566筆，金管會後續將蒐集其他國家資料作比較，並持續推動落實普惠金融。