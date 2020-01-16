避免董事會家族化 金管會要求這些情況應說明必要性

避免上市櫃公司董事會家族化，金管會要求從今年股東會開始，董事長總經理為同一人、互為配偶或一親等者，應說明原因、合理性、必要性及因應措施。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

避免上市櫃公司董事會家族化，金管會要求從今年股東會開始，董事長總經理為同一人、互為配偶或一親等者，應說明原因、合理性、必要性及因應措施。

金管會今天發布修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，為強化公司治理運作情形的揭露，在這次修正增訂，公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施。

蔡麗玲表示，根據目前證交所、櫃買中心已揭露的董事長及總經理為同一人的資訊，共有566家上市櫃公司有這種情況。

至於董事長、總經理互為配偶或一親等親屬者，目前尚無統計，未來依規定對外揭露後，有這些情況的上市櫃公司家數將更多。

據了解，根據金管會推動的公司治理藍圖，為強化公司治理，擬採漸進方式推動，初期先以揭露方式，要求董事長、總經理為同一人，或互為配偶、子女等親屬的上市櫃公司，須對外揭露，未來將考慮進一步採取強化措施，例如要求須增加獨董人數等。

官員表示，董事長代表董事會監督的角色，總經理通常是執行角色，執行跟監督不適合為同一人，國外常有類似規定，強制要求董事長、總經理不能是同一人。

金管會去年對金控、銀行推動董事會結構多元化，也明白指出，經理人不宜任兼任董事會成員，金管會最多只能容忍總經理一人去兼任董事。

官員說，經理人不宜兼任董事，主要是不希望自己提案自己決定，以強化董事會監督功能。