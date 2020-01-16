親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
5G首波競標戰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

Gogoro擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

開發金百分百併中壽 確定延後

2020-01-16 18:39經濟日報 記者夏淑賢／台北即時報導

開發金控（2883）百分百合併中國人壽（2823）時程確定延後，開發金今天董事會決議，延長合併中壽時程規劃。開發金延後百分百控中壽之前即己盛傳，就等金管會核准。開發金未說明將延至何時。

開發金2017年第3季合併中壽納為子公司，持股三成多，原訂今年內百分百合併。

開發金控中壽

延伸閱讀

三壽險 上月虧損

中信、新光、合庫金 獲利創高

開發金暨證券 銀行子公司獲利大增六成 中壽創...

中壽自結上月虧損5億元 去年EPS 3.2元

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

2020-01-16 18:06

投保旅平險 和泰產險籲掌握三大細節

2020-01-16 17:20

春假連假將至 央行確保ATM提款、跨行轉帳不中斷

2020-01-16 16:35

8行庫今起換新鈔 百元鈔每人限換百張

2020-01-16 14:20

兆豐推理財機器人 3分鐘幫你配置投資組合

2020-01-16 13:05

換新鈔免排隊 快到這些ATM領

2020-01-16 11:57

中央銀行備5735億新鈔 供民眾春節兌換

2020-01-16 10:08

永豐銀結盟中華郵政 擴大ATM服務網

2020-01-16 00:08

中信主辦CIP 800億聯貸

2020-01-16 00:08

純網銀鯰魚效應 發酵

2020-01-16 00:08

人民幣存款餘額 連兩年萎縮

2020-01-16 00:07

人民幣優利定存專案 最高看到3％

2020-01-16 00:06

定存利率提高…人民幣存款 上月重獲青睞

2020-01-16 00:00

賀鳴珩專訪（一）／壯大資本市場 台灣運勢來了

2020-01-15 23:54

賀鳴珩專訪（二）／賀鳴珩，投資眼光精準

2020-01-15 23:50

櫃買推廣權證 獎勵券商

2020-01-15 23:32

台新金小王子接班布局 啟動

2020-01-15 23:11

年節將近現金入帳！三大面向做好年終保單健檢

2020-01-15 21:05

領到年終、手上有筆小錢怎麼辦？銀行來建議

2020-01-15 20:48

農曆連續假期免煩惱 ATM提領換匯方便又有好康

2020-01-15 20:18

刷萬事達卡可搭淡海輕軌 優惠期間免費還有消費優惠

2020-01-15 15:14

換新鈔把握這五日 七家公股銀明日起提供兌換新鈔服務

2020-01-15 14:19
看更多

熱門文章

5G首波競標戰決標 標金衝天價1,380億元

2020-01-16 09:50

熊貓今罷送最多慢1小時…外送員：萬人響應 卻無人棄單

2020-01-16 10:58

新年紅包來了！國民年金六項給付都加碼 164萬人受惠

2020-01-16 12:59

富比世2020台灣50大富豪 頂新魏家登榜首、郭董第四

2020-01-16 12:23

美打華為 台系供應鏈受傷

2020-01-16 00:15

傳華府施壓在美生產軍用晶片 台積電回應了

2020-01-15 22:03

5G競標首階段落幕 中華電砸462億買最多

2020-01-16 11:26

影／跟著K董張國煒接星宇新機 她全程紀錄影片曝光

2020-01-16 11:21

換新鈔免排隊 快到這些ATM領

2020-01-16 11:57

親兄弟之爭！張榮發基金 是拿下長榮集團經營權的金鑰

2020-01-16 10:05

5G競標黃金區段3.5GHz沒得標 亞太電信發三大聲明

2020-01-16 10:35

台新金小王子接班布局 啟動

2020-01-15 23:11

熊貓外送員聚集抗議 批foodpanda「毀約砍薪」

2020-01-16 11:03

5G競標亞太電信不拿3.5GHz 呂芳銘：沒放棄是更進一步

2020-01-16 10:34

過年換新鈔 台銀等八金融機構今起跑

2020-01-16 10:28

大聯大買文曄 公平會亮綠燈

2020-01-16 00:41

5G超標金額 支應電信基建

2020-01-15 23:20

新光三越 穩坐百貨龍頭

2020-01-15 23:27

當年台灣4G嚴重落後南韓，5G如何避免慘痛教訓？

2020-01-16 09:38

中信主辦CIP 800億聯貸

2020-01-16 00:08

影／張榮發二子張國明指控鍾德美想做「萬年董事長」

2020-01-16 12:33

張國明提五大聲明 質疑鍾德美違法涉入長榮經營

2020-01-16 11:42

熊貓變更計薪制度 內湖外送員控「變相減薪3萬」

2020-01-16 14:39

台積電舉行法說會 公布第4季財務報告

2020-01-16 16:21

電信業者大喊 籲NCC中止5G競標

2020-01-15 23:12

純網銀鯰魚效應 發酵

2020-01-16 00:08

金仁寶擴大今年資本支出 看好集團營運成長

2020-01-16 00:51

張榮發基金會主導權之爭 張國明五問質疑濫權

2020-01-15 23:15

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

2020-01-16 18:06

永豐銀結盟中華郵政 擴大ATM服務網

2020-01-16 00:08

foodpanda外送員16日拒送抗議 北中南三地集結

2020-01-15 22:42

富士康祭「三高」 招募年後人力

2020-01-16 00:46

傳華府施壓台積 赴美設廠

2020-01-16 00:17

張榮發基金會董事難產 張國明：籲請教育部儘速依法處置

2020-01-16 10:39

文曄股東登記應賣比率 近17％

2020-01-16 00:39

林伯豐恭喜蔡總統連任 盼簽台美FTA

2020-01-15 22:45

高宣告利率回不去了！利變保單平穩機制7月上路

2020-01-16 18:28

書籍出版免稅5%草案 漫畫、電子書也納入

2020-01-16 10:41

台塑化：石化景氣 不敢樂觀

2020-01-15 23:27

領到年終、手上有筆小錢怎麼辦？銀行來建議

2020-01-15 20:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top