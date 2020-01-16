台新金設祈福盒 民眾新年許新願

春暖花開金鼠來。再過一個星期就是農曆的鼠年，很多民眾在春節期間都會許下新年新願望，希望能夠財運亨通、身體健康、幸福美滿。

為增添過年喜氣並服務民眾，台新金控特別在台北市仁愛路總部大樓外的人行道上架起三座大型祈福盒，分別代表財富、健康與愛情，讓民眾可以將許願卡懸掛在祈福盒中，藉由匯集祈福盒內眾多祝願的正能量，希望助民眾新年心想事成。

近日路過台新金控大樓外的民眾應該都會被「金鼠招福」的新年佈置所吸引，金鼠、牡丹、中國結等傳統春節元素，將台新金控大樓打造得喜氣洋洋，大樓上超過四米的招福金鼠、大門口的富貴花球、周邊的祥炮齊鳴金拱門，以及三座巨大的祈福盒所組成的亮麗佈置，是台北市內少見的大型春節裝飾，也代表著台新金控在金鼠年對民眾的祝福。

特別值得一提的是，台新金控所設計三座代表著財富、健康與愛情的巨型祈福盒，當民眾走進祈福盒中，還能看到上方吊掛著寫上各種吉祥話的祈福天燈，置身祈福盒中就可以感受滿滿的正能量。

祈福盒中也準備了祈福卡，讓民眾可以寫下自己的新年新願並掛在祈福盒中，不論是對自己的期許，或是對親友的祝福，甚至是對心上人傳愛意，在新年許下新願，並努力朝目標前進，相信願望的實現就可以在不遠處。

今年台新金控的春節佈置主要延用去（2019）年底聖誕佈置的裝置結構，透過配件及燈材的再利用，以及燈光及設計的調整變化，除了幫台北市仁愛圓環增添濃濃的新年喜氣外，也兼具環保的概念。