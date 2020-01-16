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高宣告利率回不去了！利變保單平穩機制7月上路

2020-01-16 18:28經濟日報 記者葉憶如／即時報導

金管會今（16）日宣布「利變保單平穩機制」於2020年7月1日上路，要求未來壽險...
金管會今（16）日宣布「利變保單平穩機制」於2020年7月1日上路，要求未來壽險公司賣利變保單時宣告利率要貼近實際債市利率，且保單不能「虧錢」賣，意謂未來利變保單「高宣告利率時代」已經結束。 圖／聯合報系資料照片
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考量接軌IFRS17公報，及壽險公司健全經營，金管會今（16）日宣布「利變保單平穩機制」於2020年7月1日上路，要求未來壽險公司賣利變保單時宣告利率要貼近實際債市利率，且保單不能「虧錢」賣，意謂未來利變保單「高宣告利率時代」已經結束，將衝擊一年銷售6,800多億元的利變保單市場。

利變保單是目前儲蓄險最大宗，主要因為壽險公司可以利用宣告高利率來吸引民眾。宣告利率來自於一家公司善用投資工具，如買賣股價、債券等，把歷史投資績效跟保戶分享，只要宣告利率高於預定利率，扣掉一些經營成本後，就可以將「差額」當作增值回饋分享金每月配發給保戶，尤其是海外債券利率較高，因此宣告利率一般遠高於國內的銀行定存，過去美元利變保單的宣告利率常見3.5~4%以上。

不過保險局考量，這部份投資其實並沒有反應現在市場利率水準及未來風險算進去，保險公司甚至可能冒著「賠錢的風險」在宣告高利率吸引保戶，因此決定今年起管控。保險局官員昨天宣布修正壽險辦理利變保單業務應注意事項規定，有三大重點：一是刪除現行「以過去24個月移動平均投報率加2碼」作為宣告利率依據之規定，增列各公司應考量「區隔資產帳戶固定收益債券利息收益率」，並反應必要利率及費用率後決定。例如現在美國10年期公債若不到2％，扣掉成本後就不能宣告超過2％

重點二，是確定合約服務邊際（CSM）不得為負，亦即不能賣賠錢保單；重點三，是區隔帳戶當年度的資產價值超過準備金的部份，完稅後需先扣掉二成列為特別盈餘公積，即不能當盈餘分配掉，所以壽險公司利變保單賣得愈多，盈餘要保留在帳上就要更多。

去年各家保險公司已相繼降低利變保單的宣告利率，截至2019年底為止，目前各家壽險公司利變保單銷售狀況，美元宣告利率約3.2～3.3％，新台幣保單去年初還有2.9%，今年僅剩2.15%。國壽新春開第一砲首度調升宣告利率，從由3.2％拉高到3.25％，但還是回不到2019年初的4%時的水準。

據保險局統計，截至2019年12月為止，我國一年銷售利變壽險總金額達6,303億元、利變年金金額為543億元，二者合計為6,846億元。

保單壽險公司保險金管會

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