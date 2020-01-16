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抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

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抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

2020-01-16 18:06經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

抓肥貓，金管會再出招，全面檢討上市櫃公司須揭露個別董監事薪酬的條件，擴增三大範圍...
抓肥貓，金管會再出招，全面檢討上市櫃公司須揭露個別董監事薪酬的條件，擴增三大範圍，包括近三年曾虧損、非主管的員工平均年薪不到50萬元、治理評鑑排名最後20%者，就須全都露等，讓個別董監事薪酬資訊更加透明化。圖／聯合報系資料照片
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抓肥貓，金管會再出招，全面檢討上市櫃公司須揭露個別董監事薪酬的條件，擴增三大範圍，包括近三年曾虧損、非主管的員工平均年薪不到50萬元、治理評鑑排名最後20%者，就須全都露等，讓個別董監事薪酬資訊更加透明化。

為有效防堵績效不佳卻坐領高薪的肥貓，金管會去年已修改證交法，擴大強制設立薪酬委員會範圍，並對薪酬委員會增訂罰鍰；今（16）日再度發布修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，擴大揭露個別董監事薪酬範圍，從今年股東會開始，上市櫃公司就必須在年報中依新規定揭露。

目前上市櫃公司董監事薪酬，原則上採級距方式揭露，根據「公開發行公司年報應行記載事項準則」第10條規定，符合一定條件的公司，才要揭露個別董監事薪酬。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，以107年年報往前推算，現行須揭露個別薪酬的上市櫃公司有564家，規定修正後變成824家。

這次主要擴增須揭露個別董監事薪酬的條件，包括第一，最近二年曾虧損者擴大為近三年曾虧損者。

第二，公司治理評鑑不佳，被列在最後20%者，或未受評者，以及公司停止買賣或變更交易者。

第三，公司非主管的平均員工薪資不到50萬元。

官員表示，由於外界常反映，部分上市櫃公司經營績效不佳，董監事卻仍坐領高薪，為促進個別董監事薪酬資訊透明化與合理訂定，金管會決定擴大個別董監事薪酬揭露範圍。

官員強調，擴大個別董監事薪酬揭露範圍，用意在於透過資訊揭露，在市場檢驗下，促使上市櫃公司訂定的董監事薪酬更加合理化。

金管會股東會

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