保誠人壽推人民幣分紅保單 增值、分紅雙優勢

英國保誠人壽以其多年經營分紅保險市場的經驗，配合消費者對多元資產配置的需求，強勢推出以人民幣計價的分紅保險商品。歐新社 分享 facebook

2020年開春見喜，分紅保單專家--英國保誠人壽以其多年經營分紅保險市場的經驗，配合消費者對多元資產配置的需求，強勢推出以人民幣計價的分紅保險商品：保誠人壽五五民豐人民幣增額終身壽險，提供民眾在資產配置上更多元的理財工具，在規劃財務及累積資產的同時，還可享有終身壽險保障。

面對經濟局勢的不穩定，及貨幣市場的波動性，許多人在規劃財務及累積資產時，便傾向於多元配置，讓理財策略更靈活，卻又擔心利率波動帶來的不確定性，此時選擇分紅保險商品，透過其分擔風險紅利共享的特色，讓理財更具長期穩定的收益。

對於已持有人民幣資產或有人民幣需求的民眾而言，便可以考慮以人民幣計價的保誠人壽五五民豐人民幣增額終身壽險，為自己創造財富，儲蓄美好的未來。

保誠人壽五五民豐人民幣增額終身壽險，具備七大特色：

一、提供人民幣收付，滿足多元資產配置需求。

二、繳費五年即可享有終身壽險保障，面對人生風險更顯從容。

三﹑保障年年倍增，逐年由一倍增至五倍，提供給家人更充裕的保障。

四、雙重紅利分配，創造財富增值空間。

五、自第二保單周年日起，有機會年年享有年度紅利，創造額外收入。

六、第六保單年度起，再加上一次性長青紅利/長青解約紅利，創造財富增值空間。

七、透過分紅保單的紅利分配，參與保險公司長期平穩的經營成果。

以40歲王先生投保，保誠人壽五五民豐人民幣增額終身壽險為例，基本保額人民幣20萬元，原始年繳保費人民幣12萬元，折扣後年繳保費人民幣11萬7,612元，繳費五年，實際總繳保費為人民幣58萬8,060元。

第一至第五年，每年保障提高一倍，至第五保單年度末，保額即高達人民幣100萬元，而且享有終身保障，給家人最實際的保障。

自第二保單周年日(含)起還有機會年年領取紅利，可以當作子女教育基金、家庭旅遊基金、退休基金，資金運用靈活有彈性。

英國保誠人壽以“傾聽”(HEAR)為價值核心，關心客戶在人生各個階段的健康與保障(Health & Protection)、子女教育(Education)、資產規畫(Asset Planning & Transferring)、樂活退休(Retirement)等四大需求，持續發展各類符合客戶需求的商品與服務。

保誠人壽五五民豐人民幣增額終身壽險，陪伴保戶度過人生各階段，以分擔風險、紅利共享的設計理念，達到對現在生活的保障，更確保未來資產傳承的無虞，讓保戶真正達到一起好幸福的完美人生。