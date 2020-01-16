投保旅平險 和泰產險籲掌握三大細節

近來航空公司罷工事件、機場關閉、颱風暴雪等人為或不可抗力的氣候因素，讓民眾出遊投保旅平險的意識抬頭。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近來航空公司罷工事件、機場關閉、颱風暴雪等人為或不可抗力的氣候因素，讓民眾出遊投保旅平險的意識抬頭，那麼相關的投保細節，您有留意過嗎？

和泰產險提醒，投保旅平險留意三大細節，才能有事無恐。

首先、旅平險的來源是什麼？

一般民眾投保的旅平險有三個管道：刷卡附贈、旅行業責任保險、個人加保。

刷卡附贈方面，僅保障飛機起飛降落和飛行途中；政府強制規定的「旅行業責任保險」，只保障旅客身故及失能保險金200萬及意外醫療保險金10萬元。

個人加保部分，保障內容涵蓋旅遊不便險，產險公司可承保多個項目，保障可以自選，較為完整。

其次、投保產險公司的旅平險，附加旅遊不便險，保障更周全。

該找一般壽險公司投保還是向產險公司投保旅平險？法令規定，像是針對班機延誤、行李遺失等旅遊不便險項目，只能向產險公司購買。

和泰產險表示，壽險公司的旅平險保費較高，但不包含不便險，所以當然選擇產險公司的旅平險來購買才是最高CP值，選擇產險公司的套裝旅平險，可以一次保好保滿。

第三、小資搶優惠機票，刷卡買機票送的旅平險夠嗎？

通常刷卡買機票所贈送的旅平險，內容保障只有搭乘公共運輸工具期間，也就是所搭乘飛機起飛前到降落，這段時間所發生的事故，而且每張信用卡所送的保障會因卡片等級不同而有所差異。