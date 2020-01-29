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武漢肺炎傳染力比SARS強 指揮中心：沒加入WHO不利防疫

儲蓄不光存錢這麼簡單 30歲前當上百萬富豪的11條法則

2020-01-29 17:50聯合新聞網 綜合報導

美國媒體整理了十一條成為富翁的法則。示意圖／ingimage
美國媒體整理了十一條成為富翁的法則。示意圖／ingimage
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春節來到迎鼠年，許多人都許下了自己的新年新希望。有些人或許期待自己接下來一年減肥成功，也有人希望自己考試順利，而更多人則希望自己的事業一帆風順，開拓財源。

千萬富翁史提・席博特（Steve Siebolt）曾說，｢在市場經濟體系之下，任何人只要想賺錢都能賺得到。」席博特說出這句話並非空穴來風，他曾經研究過，世界上一千兩百位最富有的人，其中有許多人都還是不到三十歲的青壯年。這些青年富翁究竟是如何賺到自己的第一桶金呢？美國媒體Business Insider便整理了這些青年富翁的建議，統整出其中最具指標性的十一項。

1. 專心提高收入

成為百萬富翁的第一步，就是專注在提高收入上。找到適合自己的副業、研究高報酬職業、創造被動式收入，並且參考各位創業人士的成功要訣，找到自己的富翁之路。

2. 拓展收入來源

提高收入的另一個重點，就是開源。作家湯瑪斯・柯黎指出，六成以上的百萬富翁都有三個以上的收入來源，包括房屋租賃、期貨投資和企業合夥等。越多收入來源，越能夠確保自己的財務穩定性。

3. 儲蓄是為了投資

CEO格蘭特・嘉爾登（Grant Cardone）認為，儲蓄的唯一目的就是為了投資。錢滾錢，才是最有效的儲蓄方式。

4. 自制與果敢

企業心理學家拉斐爾・巴齊厄（Rafael Badziag）指出，大多數的億萬富翁都堅持自己的原則，嚴以律己。新聞記者拿破崙・希爾則指出，果斷也是富翁們所共享的重要特質，因為他們往往都能在必要時快速做出重要的決定。

5. 襯托自己而不炫耀自己

前往富翁之路的另一個重點，是永遠只購買符合自己身份的品項，無論是車、房、或是服裝，不要讓奢侈品搶了你本人的鋒頭。

6. 改變思維

成為富翁必須從改變思維和信仰開始：你必須相信財富操之在己。

7. 投資自己

大多數的富豪們會將資金投資在自己的知識和健康，閱讀和運動對他們而言是重要的生活習慣。

8. 捨棄安定的收入

席伯特指出，「多數大眾相信維持穩定的薪資可以給他們安穩的收入，不過富翁並不會抱著打卡上下班的薪水不放，創業才是前往財富最快的路徑。」

9. 設定目標，並設計可行的計畫

設定清楚的目標和計畫能有助於獲得更多財富，成為富翁往往意味著需要付出更多專注力、勇氣、知識和付出，只有當你擁有清晰目標和願景時，你才能掌握自己正在追求的事物。

10. 和有自信的人交往

和充滿遠見與才能的人交往，能夠拓展自己的視野，甚至改變自己的思維。

11. 將目標設定在一億元

朝著遠大的目標前進吧！

創業薪資

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