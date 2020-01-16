春假連假將至 央行確保ATM提款、跨行轉帳不中斷

ATM取款示意圖。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

中央銀行今（16）日指出，因應農曆春節ATM提款、轉帳暨新鈔兌換，將採取相關措施，包括確保農曆春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，以及委請台灣銀行等八家金融機構提供民眾春節前兌換新鈔。

為確保農曆春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，央行已請金融機構留存充足跨行清算資金。因應跨行支付交易成長，央行已於108年1月起提高金融機構日終留存跨行清算資金餘額得抵充存款準備金的比率(簡稱抵充比率)上限至8%；為配合農曆春節期間民眾ATM跨行交易需求，今年春節當月該抵充比率將提高至10%。本年春節連假七天，依往年紀錄估算，全體金融機構春節期間留存跨行清算資金餘額，將由平日約800億元，提高至2,000億元。

其次，央行也促請財金公司加強監控跨行清算資金，並維護跨行業務正常運作。財金公司已於108年12月函請各金融機構，加強跨行清算資金監控。此外，金融機構若有臨時性的緊急資金需求，得向財金公司申請自央行增撥跨行清算資金；央行將與該公司保持密切聯繫，並請其維護金融資訊系統跨行業務正常營運。

第三，金管會請金融機構注意ATM補鈔及資訊系統運作等事宜。有關金融機構ATM補鈔及資訊系統安全防護等事宜，金管會另已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強補鈔及電子銀行業務運作，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等需求。