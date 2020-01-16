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兆豐推出機器人理財 八大行庫第一家

2020-01-16 15:36經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

兆豐銀行率八大行庫之先，推出機器人理財服務。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行率八大行庫之先，推出機器人理財服務。圖/兆豐銀行提供
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金融科技時代來臨，公股行庫積極數位金融服務，兆豐銀行推出「理財e把兆」理財機器人，為八大公股行庫第一家導入機器人理財，將於1月17日上線。

兆豐銀行表示，「理財e把兆」理財機器人上線後，16個小機器人開始擔負起理財重責大任，為投資人自動配置多元市場及多重資產投資組合，以達分散風險的效果，只要花幾分鐘告訴機器人投資偏好，就可以獲得適合個人屬性的投資組合，並在線上下單完成交易，交易零手續費。

近幾年各家銀行紛紛興起機器人理財服務風潮，包括台新、國泰和王道等銀行，也都有類似的機器人理財顧問；兆豐銀行的「理財e把兆」機器人 ，理財平台打破過往「客群式」經營方式，改以「個人化」方式提供智能客製的投資建議，即使性別、年齡、收入區間等資料均相同，理財機器人亦能提供差異化的投資組合建議，再搭配「智能投資」、「圓夢計畫」及「樂活退休」三種主題式的理財規劃，為客戶打造智能化個人理專。

客戶登入後只要透過簡單問卷回覆，機器人即可依照理財需求，迅速提供最佳投資組合建議，從登入到完成下單不需3分鐘，讓投資理財變得更有效率、更方便，是沒有時間研究市場，或是不知道如何選擇投資標的現代人的投資幫手。

機器人兆豐銀行公股行庫

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