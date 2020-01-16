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兆豐推理財機器人 3分鐘幫你配置投資組合

2020-01-16 13:05聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

兆豐銀行搶進數位金融服務市場，推出兆豐「理財e把兆」理財機器人，有16個小機器人為投資人自動配置多元市場及多重資產投資組合。只要花幾分鐘告訴機器人投資偏好，就可以獲得最佳投資組合，輕鬆在線上下單完成交易，享受「懶人投資」、「無惱理財」的數位化服務，而且交易零手續費。

近幾年各家銀行紛紛興起機器人理財服務風潮，而有別於市場上的機器人理財顧問，兆豐銀行推出的「理財e把兆」機器人，理財平台打破過往「客群式」經營方式，改以「個人化」方式提供智能客製的投資建議。

兆豐銀行表示，即使性別、年齡、收入區間等資料均相同，理財機器人也能提供差異化的投資組合建議，再搭配「智能投資」、「圓夢計畫」及「樂活退休」3種主題式的理財規劃，更能貼近客戶的投資感受，為客戶打造智能化個人理專。

兆豐銀行表示，「理財e把兆」機器人相當聰明，讓使用者很容易上手，透過直覺式的使用者介面與順暢的流程設計，整體操作簡便且快速，客戶登入後只要透過簡單問卷回覆，機器人即可依照理財需求，迅速提供最佳投資組合建議，從登入到完成下單不需3分鐘，讓投資理財變得更有效率、更方便。

兆豐銀行表示，機器人理財最適合沒有時間研究市場，或是不知道如何選擇投資標的的現代人，是輕鬆懶人投資，最佳的投資幫手。

考量投資過程中，難免會遇到一些意料之外的事情發生，例如：遊學、失業、進修、買房、結婚、生育等狀況，可能因此而未能按時執行定期投資，無法達到預期的報酬，此時就會出現目標資金缺口；一旦碰到這樣的狀況，理財e把兆便會很聰明地分析資金缺口並提醒客戶儘快補足，才能達到原先設定的目標。

兆豐銀行指出，最基本又有效的理財方法，就是資產配置，加上定期再平衡機制，兆豐理財e把兆有專業理財團隊及諾貝爾級演算法為您把關，可隨時監控市場變化計算最佳配置，並整合Line個人化服務，客戶可以透過Line及Email即時獲取最新通知及理財訊息，讓投資變得更輕鬆、更安心。

兆豐銀行搶進數位金融服務市場，領先各大公股行庫，率先推出兆豐「理財e把兆」理財機...
兆豐銀行搶進數位金融服務市場，領先各大公股行庫，率先推出兆豐「理財e把兆」理財機器人，有16個小機器人為投資人自動配置多元市場及多重資產投資組合，以達分散風險的效果。記者沈婉玉／攝影
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