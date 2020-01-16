凱基證券 獲櫃買中心四獎項肯定

櫃檯買賣中心日前公布2019年度上櫃權證、興櫃股票造市競賽與ETF獎勵活動，凱基證券獲頒四獎項包括上櫃權證競賽「權面齊發」獎、「權力躍進」獎、興櫃股票推薦證券商造市競賽「推薦證券商最佳貢獻」、上櫃ETF獎勵活動「E門豪傑」獎，凱基證券致力為投資人提供全方位金融商品與周全服務，成果獲得肯定。

凱基證券甫於2019年底獲頒「推薦輔導上櫃及登錄興櫃績效獎」，此次又獲頒興櫃造市競賽活動的「推薦證券商最佳貢獻獎」，充分展現凱基證券於資本市場及興櫃交易市場的積極參與及努力深獲櫃買中心認可。

此外，凱基證券也致力推廣ETF交易，提供投資人零距離的全方面理財服務，2019年也在台灣證券交易所證券商ETP交易及造市競賽拿下「台股ETF揚升獎」、「ETF國際獎」二項冠軍殊榮，此次再獲櫃買中心「E門豪傑」獎，證明凱基證券的專業投資理財服務深獲客戶肯定。

全球股市在基本面良好以及寬鬆資金的浪潮下，2019年表現亮麗，凱基證券著眼於上櫃股票中藏有許多明日之星，積極發行相關權證，並配合櫃買中心於2019年推出以市值規模最大的200檔上櫃股票作為成分股的富櫃200指數後，凱基證券也隨之發行相關權證，提供投資人可用小額資金參與標的漲跌。

總計凱基證券2019年發行的上櫃權證共計1,279檔，發行金額共計134.86億，較2018年1,071檔成長近二成，顯示凱基證券不遺餘力持續並積極推動權證市場。

凱基證券在權證發行策略上將持續提供多元標的，並提供各種履約價與行使比例供投資人選擇；在商品類型上，也將提供各項策略，增加投資人運用的廣度。另一方面持續發掘具發展潛力的企業推薦其於興櫃及上市櫃市場掛牌，努力提供投資人優良且穩定的造市品質，亦讓投資人有更多優質的投資標的可選擇。

凱基證券提供「以客戶需求為導向」的專業服務，期望在萬點開始的109年，以全方位金融商品與專業服務，一起與投資人共創多贏金鼠年。