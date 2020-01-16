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換新鈔免排隊 快到這些ATM領

2020-01-16 11:57經濟日報 記者陳美君／即時報導

農曆春節假期即將到來，全台七家公股銀行及部分郵局分行等454個據點，即日起至22日開放兌換新鈔，央行今年共準備新台幣5,735億元新鈔供民眾兌領。若不想大排長龍換新鈔，其實有個小撇步，民眾可到台灣銀行各地的ATM（自動櫃員機）提款，銀行主管表示，今（16）日起台銀已全面放置新鈔，民眾到台銀的提款機裡領錢，領出來的都會是嶄新乾淨的鈔票。

為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台企銀及中華郵政等八家金融機構，選定454家分行供民眾兌換新鈔，其中，100元鈔每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應。

台銀董事長呂桔誠今日一早也到總行櫃檯視察新鈔兌領情形，他受訪時表示，每年這個時候同仁都會做好準備，昨天已進行演練，今早看來兌換情形順暢，之後進入農曆春節期間，同仁也將輪班鎮守崗位，確保全台ATM提領順暢。

與往年相比，今年到銀行排隊換新鈔的民眾明顯變少，因為只要在農曆年前到台銀ATM領錢，出來的都會是新鈔、非常方便，不一定要到櫃台前排隊換鈔。

雖然透過提款機，每次能領到的百元新鈔或許不多，但央行官員強調，「新鈔夠用就好」，否則換了一大堆卻用不著，年後又原封不動地存回銀行，其實也算是一種「浪費」。

有民眾笑稱：「只要是新台幣，不管新鈔、舊鈔我都收，不一定得拿到最新的鈔票，銀行員過年前得為民眾無償服務，實在也很辛苦啦！」

台銀新台幣

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