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廝殺261回合…5G首波競標戰決標 標金衝天價1,380億元

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中央銀行備5735億新鈔 供民眾春節兌換

2020-01-16 10:08攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

年關將近，為了方便民眾喜愛拿著紅色的新鈔票包紅包，沾喜氣，中央銀行準備了5735億的新鈔供民眾春節兌換。自今天1月16日起至22日，民眾可在台銀、土銀、合庫、第一、華南、彰化、中小企銀及中華郵政等8家金融機構，共454家選定的分行及郵局為指定兌換新鈔。一早台灣銀行總行就有民眾在門口排隊等候換新鈔，台銀準備了成疊的紅色百元新鈔，滿足民眾換鈔包紅包的需求。

中央銀行準備了5735億的新鈔供民眾春節兌換。記者黃義書／攝影
中央銀行準備了5735億的新鈔供民眾春節兌換。記者黃義書／攝影
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一早台灣銀行總行就有民眾在門口排隊等候換新鈔，台銀準備了成疊的紅色百元新鈔，滿足...
一早台灣銀行總行就有民眾在門口排隊等候換新鈔，台銀準備了成疊的紅色百元新鈔，滿足民眾換鈔包紅包的需求。記者黃義書／攝影
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一早台灣銀行總行就有民眾在門口排隊等候換新鈔，台銀準備了成疊的紅色百元新鈔，滿足民眾換鈔包紅包的需求。記者黃義書／攝影
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一早台灣銀行總行就有民眾在門口排隊等候換新鈔，台銀準備了成疊的紅色百元新鈔，滿足民眾換鈔包紅包的需求。記者黃義書／攝影
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一早台灣銀行總行就有民眾在門口排隊等候換新鈔。記者黃義書／攝影
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紅包台銀

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