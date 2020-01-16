首張網路投保外溢保單出爐 多走路多健康享保險金回饋

健走的進入門檻低，不僅對身體有益，還能對荷包帶來好康。富邦人壽首創推出網路投保外溢保單「富邦人壽e起動網路投保定期壽險」（以下簡稱「e起動網投定期壽險」），鼓勵保戶多走路多健康，達標享健康管理回饋保險金，同時也幫自己建構基本的壽險及失能保障，達到保健與保障雙重目標。

根據最新調查指出，有運動習慣的民眾最主要從事的運動項目，以「散步/走路/健走」的比例最高（55.2%）。另根據富邦人壽與陽明大學2019年共同發表的「國人高齡健康風險評估模組」發現，若每日能多走1000步，相較於一年前其身體衰退速度預測可減緩19％，行動力減緩風險也降低23.5％。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，台灣運動風氣盛行、國人規律運動人口與次數逐年成長，富邦人壽鼓勵國人健康促進、創造美好生活，陸續推出具健康管理概念的保險商品，先是引領潮流推出首張計步APP外溢保單「富邦人壽天行健定期健康保險」。

今年開春再創業界首例，推出網路投保外溢保單，鼓勵民眾規律運動維持良好體況，透過線上投保，以雲端隨時記錄個人運動數據，達到保健與保障雙重目標。

「e起動網投定期壽險」為首張可在網路投保的外溢定期壽險，保戶能一指搞定投保及步數上傳等功能。只要保戶到富邦人壽網路投保專區投保「e起動網投定期壽險」，且依約定使用穿戴裝置或應用程式上傳行走步數，達標即可享健康管理回饋保險金。

富邦人壽表示，投保「e起動網投定期壽險」的保戶可透過穿戴裝置或手機APP上傳走路步數，可隨時查看已達成保費折扣等功能，也能檢視自己投保的所有保單，了解保障內容。

在保險金回饋機制上，保戶當年度有效健康步數及每日平均步數達標，就按保單保額乘以標準體年繳保費的比例給付健康管理回饋保險金；只要最多步數的180天，每日平均步數大於等於10000步，健康管理回饋保險金回饋率更上看10％。此外，在契約有效期間內，本產品提供保戶基本壽險及失能保障。

以30歲富女士投保「e起動網投定期壽險」為例，保額200萬元，保險年期20年，年繳保費3340元；若投保後第一保單年度紀錄最多步數的180天之平均有效健康步數超過萬步，則健康管理回饋保險金比率為10％，健康管理回饋保險金即為334元。