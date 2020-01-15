年節將近現金入帳！三大面向做好年終保單健檢

年節將至，許多人都有不少現金入帳，英國保誠人壽提醒民眾，在除舊佈新的當下，別忘了針對個人及家庭的保障進行年度保單檢視。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年節將至，許多人都有不少現金入帳，有些人可能是年終獎金，有些人是紅包入帳，更有些人是幸運中獎，英國保誠人壽提醒民眾，在除舊佈新的當下，別忘了針對個人及家庭的保障進行年度保單檢視，趁手上有較寬裕的資金，在金鼠年開春為自己及家人添購一份更安心的保障，補足保險保障的不足，提早準備因應人生各階段的需求。

英國保誠人壽建議透過三面向進行年度保單檢視，首先是基本保障是否足夠？建議要因應個人生涯的改變、責任的不同審慎評估保障需求，例如單身族走入婚姻，或是小夫妻迎接新生命的到來，家庭經濟的配置與責任也會隨之改變，如果身為家中經濟支柱，充足的保險保障絕對不能省。

若有預算上的考量，可以考慮以意外險搭配壽險拉高壽險保額，待將來預算較寬裕時逐步調整比例以增加壽險的額度。

第二是短中期是否有資金需求？建議檢視個人及家庭短、中期內的資金需求，如結婚基金、子女教育基金、旅遊基金等，可以透過事先規劃有計畫的達成目標。此時，選擇可分擔風險又有機會獲得紅利的分紅商品，將可有效率的為即將到來的資金需求做好準備。

第三是退休規劃是否已開始準備？隨著高齡社會的來臨，退休金的準備必須被放在生涯規劃的一部分，而且越早開始越好，英國保誠人壽強調「專款專戶」的概念，建議民眾擁有保險保障之餘，在資產配置上將退休準備列入獨立的帳戶，選擇適切的工具，透過有紀律的理財，儘早為自己的將來做好準備，才能從容迎接樂活的退休人生。

英國保誠人壽提醒民眾，在人生各階段一定要清楚自己的短中長期資金需求，每年定期檢視保險保障與資產配置，確實做好財務分配，才不會落入挖東牆補西牆的冏境，同時，慎選穩健經營的保險公司商品，才能讓保險和所規劃的資金更有保障。