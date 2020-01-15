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領到年終、手上有筆小錢怎麼辦？銀行來建議

2020-01-15 20:48聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

中國信託商業銀行今天發表「2020新春理財調查」，逾八成五民眾希望銀行提供202...
中國信託商業銀行今天發表「2020新春理財調查」，逾八成五民眾希望銀行提供2020年金融市場資訊及投資方向，近五成民眾憂慮「不知如何理財累積資金」。 圖／聯合報系資料照片
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中國信託商業銀行今天發表「2020新春理財調查」，逾八成五民眾希望銀行提供2020年金融市場資訊及投資方向，近五成民眾憂慮「不知如何理財累積資金」。中國信託銀行表示，除了自主學習、蒐集金融資訊，民眾可加入中信銀行「中國信託財富管理」LINE@生活圈，定期接收投資新訊與優惠活動，掌握最新市場行情及理財方案。

「2020新春理財調查」針對中信銀行財富管理客戶進行網路問卷調查，調查時間自去（2019）年12月18日至30日止，有效樣本772份。

調查結果發現，近八成民眾表示可能會有年終獎金，會將年終獎金用於子女教育金、累積資金規劃（如購屋）與退休規劃等投資理財。中信銀行建議，民眾可至各分行，透過理財專員進行「全方位家庭理財健診服務」檢視自身理財需求，妥善分配金流及資產配置額度，做好人生各階段目標規劃。

調查發現，近五成民眾會將年終獎金用於股票、基金、ETF等理財工具，幫助自己累積資金。中信銀行表示，多數風險性資產近期頻創新高，「轉機與危機並存」、「市場高波動」是金鼠年的市場特性，建議可以利用中信銀行「智動GO」線上智能理財服務，按照投資人的設定策略，自動調整投資部位，發揮理財服務設定的「趨吉避凶」功能，穩健掌握金鼠年行情。

另一方面，喜愛以外幣作為理財工具的客戶，中信銀行建議維持美元為核心外幣配置。從美中貿易戰、全球景氣復甦與美國總統大選等角度觀察，美元動能雖然放緩，但仍具備利率優勢。中信銀行也推出外幣優利專案，美元優利最高3%，除了臨櫃申辦，也提供線上服務。

對於退休規劃未雨綢繆的客戶，中信銀行建議，不妨提撥年終獎金10%作為退休準備，同時檢視年度保費與保障，及早進行退休規劃，可承受的風險相對較高。中信銀行也推出「樂退GO」退休基金投資計畫，定期定額門檻只要1000元起，為退休生活做好準備。

中信銀行退休規劃年終獎金

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