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中常會再翻盤！推舉林榮德擔任代理主席

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

匯市豬羊變色 新台幣由升翻貶0.8分收29.95元

2020-01-15 16:14經濟日報 記者陳美君／即時報導

美中貿易談判出現雜音，台北股匯市今（15）日雙雙收黑，在中央銀行尾盤調節下，新台幣匯率由升翻貶，終場貶值0.8分，收29.95元，終止連兩升，台北外匯經紀公司成交量8.73億美元。

台股今日跌87.93點，收在12,091.88點，成交值新台幣1,486.63億元。三大法人全數賣超，合計賣超新台幣122.26億元。

其中自營商賣超32.29億元，投信賣超1億元，外資及陸資賣超88.97億元。

新台幣台幣匯率台股

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