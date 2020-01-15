刷萬事達卡可搭淡海輕軌 優惠期間免費還有消費優惠

萬事達卡今天與淡海輕軌共同宣布，開通信用卡感應支付過閘服務，並搭載萬事達卡品牌聲音識別(Sonic Branding)，率先達成購物搭輕軌都一卡搞定， 串連淡海輕軌與周圍商圈，還可同時自動享有消費優惠。萬事達卡表示，未來會將服務自淡海輕軌無縫延伸至淡海商圈公車轉乘優惠。

萬事達卡宣布，即日起至2月14日，獨家提供萬事達卡持卡人，持感應式萬事達卡信用卡或以具有NFC功能的行動裝置綁定萬事達卡搭乘淡海輕軌，可享車資免費；持卡人搭乘淡海輕軌後，以同張卡片在淡海輕軌周邊商圈消費可同時享有購物折扣優惠。

新北捷運公司董事長陳建宇表示，新北市在智慧城市的架構下，持續運用人工智慧、大數據、雲端運算等技術，發展讓民眾有感的智慧交通城市。今年會陸續將感應式及行動支付納入新北市交通系統，提升運輸效率及便利性。此外，搭配沿線商圈的消費購物優惠，可望帶動新北市整體的觀光產業並落實智慧綠能運輸政策。

萬事達卡表示，目前已串連的商圈包括淡海家樂福以及紅樹林等商圈，自1月15日至1月31日期間，所有萬事達卡持卡人搭乘淡海輕軌後，持同張卡至家樂福淡新店於3樓美食街點餐消費，即可獲免費小菜或折價優惠；在賣場內消費滿666元，即可憑消費發票及乘車證明，免費兌換限量贈品。

此外，即日起至2月29日期間，所有持萬事達卡綁定行動支付搭乘淡海輕軌的消費者，持同張卡在「美麗新廣場淡海館」與「美麗新淡海影城」等商家取得服務台機器認證後，當日於館內累計消費達指定金額，即可兌換遊樂園及餐廳對應的禮品或折扣，而影城則提供爆米花/飲料升級優惠，每人每日限兌一份。