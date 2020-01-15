親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國民黨主席吳敦義請辭 曾銘宗能否代理主席有爭議

潑反送中冷水？從梁文道辭筆 談香港公共輿論空間

刷萬事達卡可搭淡海輕軌 優惠期間免費還有消費優惠

2020-01-15 15:14聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

萬事達卡今天與淡海輕軌共同宣布，開通信用卡感應支付過閘服務，並搭載萬事達卡品牌聲音識別(Sonic Branding)，率先達成購物搭輕軌都一卡搞定， 串連淡海輕軌與周圍商圈，還可同時自動享有消費優惠。萬事達卡表示，未來會將服務自淡海輕軌無縫延伸至淡海商圈公車轉乘優惠。

萬事達卡宣布，即日起至2月14日，獨家提供萬事達卡持卡人，持感應式萬事達卡信用卡或以具有NFC功能的行動裝置綁定萬事達卡搭乘淡海輕軌，可享車資免費；持卡人搭乘淡海輕軌後，以同張卡片在淡海輕軌周邊商圈消費可同時享有購物折扣優惠。

新北捷運公司董事長陳建宇表示，新北市在智慧城市的架構下，持續運用人工智慧、大數據、雲端運算等技術，發展讓民眾有感的智慧交通城市。今年會陸續將感應式及行動支付納入新北市交通系統，提升運輸效率及便利性。此外，搭配沿線商圈的消費購物優惠，可望帶動新北市整體的觀光產業並落實智慧綠能運輸政策。

萬事達卡表示，目前已串連的商圈包括淡海家樂福以及紅樹林等商圈，自1月15日至1月31日期間，所有萬事達卡持卡人搭乘淡海輕軌後，持同張卡至家樂福淡新店於3樓美食街點餐消費，即可獲免費小菜或折價優惠；在賣場內消費滿666元，即可憑消費發票及乘車證明，免費兌換限量贈品。

此外，即日起至2月29日期間，所有持萬事達卡綁定行動支付搭乘淡海輕軌的消費者，持同張卡在「美麗新廣場淡海館」與「美麗新淡海影城」等商家取得服務台機器認證後，當日於館內累計消費達指定金額，即可兌換遊樂園及餐廳對應的禮品或折扣，而影城則提供爆米花/飲料升級優惠，每人每日限兌一份。

台新銀行提供淡海輕軌信用卡金流服務，自2月15日至12月31日止，針對台新銀行萬事達卡持卡人提供「觀海樓旅店」、「台北旅人國際青年旅館」等旅店最低6折住宿優惠以及淡海商圈指定商店消費優惠。

萬事達卡今(15)日與淡海輕軌共同宣布，將於今日正式開通信用卡感應支付過閘服務，...
萬事達卡今(15)日與淡海輕軌共同宣布，將於今日正式開通信用卡感應支付過閘服務，打造北台灣第一個應用創新支付科技串連交通與消費的無現金智慧生活圈。(左三為萬事達卡台灣區總經理陳懿文，左四為新北市副市長陳純敬，右三為新北大眾捷運股份有限公司董事長陳建宇)圖／萬事達卡提供
分享
自1月15日至2月14日，萬事達卡提供持卡人獨家優惠，持卡人於優惠期間持感應式萬...
自1月15日至2月14日，萬事達卡提供持卡人獨家優惠，持卡人於優惠期間持感應式萬事達卡信用卡或以具有NFC功能的行動裝置綁定萬事達卡搭乘淡海輕軌，可享有車資免費的乘車優惠，圖中為萬事達卡台灣區總經理陳懿文。圖／萬事達卡提供
分享

淡海輕軌信用卡台新

延伸閱讀

全國地價指數 台中跌最大、新北終結連6跌

淡海輕軌「行動支付」上線 今起1個月免費

萬事達卡攜淡海輕軌 信用卡首月免費搭乘

淡海輕軌可用行動支付！ 免費搭1個月還有店家...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台幣貶後轉升 盤中站上29.8元

2020-01-15 14:44

換新鈔把握這五日 七家公股銀明日起提供兌換新鈔服務

2020-01-15 14:19

經濟解析／鼠年匯率「29」字頭成常態？滿足美方或護出口成央行兩難

2020-01-15 10:16

街口開啟日本跨境交易服務 讓消費者以更合理匯率付費

2020-01-15 09:53

元富證登陸取消 金管會：卡在合作方

2020-01-15 00:40

目標到期債保單 2月新規上路

2020-01-15 00:13

顧立雄：將建構台商資金調度中心

2020-01-15 00:10

新壽獵地 相中台中七期地王

2020-01-15 00:02

點光明燈 數位交易嘛也通

2020-01-15 00:02

持200萬股小股東 可徵委託書

2020-01-15 00:02

台幣升不停 觸及29.85元

2020-01-14 23:46

金融業去年大賺6,341億 創新高

2020-01-14 23:25

金管會年度目標…打通DBU、OBU

2020-01-14 23:19

街口跨境支付 挺進日本

2020-01-14 23:17

託付寶吸金爭議 金管會緊盯

2020-01-14 23:13

街口支付下一步…攻移工匯款

2020-01-14 23:12

投資型保單 金管會二招控管

2020-01-14 23:11

滙豐號召百名志工 響應勵馨蝴蝶朵朵計畫師資培訓

2020-01-14 22:11

金管會嚴管目標到期債投資型保單 最快2月上路

2020-01-14 20:21

中信ANA聯名卡 林志玲代言

2020-01-14 19:20

520後是否更上一層樓 顧立雄：目前未獲徵詢

2020-01-14 19:10

富邦VIX淨值跌到2.5元 證交所二度發示警公告

2020-01-14 18:39

添香油錢可用悠遊卡 嘉南五大宮廟參與嗶經濟

2020-01-14 18:13

《獅子王》電影交響音樂會首度來台 刷卡享購票優惠

2020-01-14 17:50

呼應蔡英文八字箴言 顧立雄：兩岸金融監理持開放態度

2020-01-14 16:57

街口保證收益踩紅線 顧立雄：鼓勵創新但不能接受吸金

2020-01-14 16:27

金融業2019年獲利6341億元 創下歷史新高

2020-01-14 16:06

悠遊卡有濃濃古早味 味精造型悠遊卡懷舊上市

2020-01-14 15:57

選後內閣人事 金管會主委顧立雄：我被告知留任

2020-01-14 15:57

信託公會關注洗防議題 邀檢察官講授洗錢犯罪型態

2020-01-14 15:56

金管會7字賀鼠年 發表2020十大工作重點與普惠金融21條

2020-01-14 15:40

新光金旗下元富證登陸喊卡 金管會：與合作方有關

2020-01-14 15:24

鼠年生肖套幣開賣 買氣降溫

2020-01-14 14:35

台幣3字頭回不去了？匯銀：年後可能稍微休息

2020-01-14 14:35

哈日族看過來！街口支付搶頭香 台人遊日祭20%超高回饋

2020-01-14 14:31

台未列匯率操縱觀察名單 學者：美國警告意味還在

2020-01-14 14:14

靠玩外匯可以吃一輩子不工作？ 網友點出關鍵重點

2020-01-14 14:12

迎戰純網銀、吸引年輕客 華銀SnY祭2%活存優利

2020-01-14 12:35

選後激情未散 生肖套幣買氣降溫

2020-01-14 12:25
看更多

熱門文章

休息站霸主不玩了 南仁湖老董從一台霜淇淋機起家

2020-01-15 10:02

股王大立光的這項痛點 等著剛連任成功的蔡英文解決

2020-01-15 08:38

台塑集團秘密計畫尾牙意外曝光：將殺進掃地機器人市場

2020-01-14 20:20

富邦VIX淨值跌到2.5元 證交所二度發示警公告

2020-01-14 18:39

新金寶集團尾牙獎金破千萬 搖滾天王伍佰重磅亮相

2020-01-15 10:22

南仁湖易主 三地鍾嘉村接手

2020-01-15 00:32

台化「騰籠換鳥」 衝刺高值化

2020-01-15 00:41

金管會祭二招管目標到期債投資型保單 最快2月上路

2020-01-14 19:37

金融業去年大賺6,341億 創新高

2020-01-14 23:25

美外匯黑名單 我未入列

2020-01-14 23:30

高通5G晶片傳降價 牽動聯發科毛利率

2020-01-15 00:32

PC換機潮爆發 台系鏈來電

2020-01-14 23:28

街口跨境支付 挺進日本

2020-01-14 23:17

5G標金煞不住 上看1,500億

2020-01-14 23:31

上銀看景氣 春燕季底報到

2020-01-14 23:32

勞動部調查 勞工下班後接到LINE交辦工作時數創新高

2020-01-14 16:33

台化尾牙王文潮成特定來賓 秘密計畫意外曝光

2020-01-15 00:38

勞動部調查 勞工平均規畫61.1歲就要退休

2020-01-14 18:55

呼應蔡英文八字箴言 顧立雄：兩岸金融監理持開放態度

2020-01-14 16:57

中日聯姻代表 中國信託ANA聯名卡請來林志玲當代言人　

2020-01-14 20:20

科技部新竹科學園區管理局 14日揭牌正名

2020-01-14 17:34

桃機第三跑道環評再審 環委挨批「不認真」成箭靶

2020-01-14 17:33

慘！這四大行業最常加班做白工 無加班費無補休

2020-01-14 18:14

台化副董洪福源：2020要推騰籠換鳥政策

2020-01-14 19:00

台塑贊助AI開發 效益顯現

2020-01-15 00:37

新壽獵地 相中台中七期地王

2020-01-15 00:02

520後是否更上一層樓 顧立雄：目前未獲徵詢

2020-01-14 19:10

子女婚嫁贈與享100萬免稅

2020-01-15 00:04

經部：去年超市營收創新高 可望衝破2,000億元

2020-01-15 10:28

投資5G成本大增 電信三雄市值蒸發逾570億

2020-01-15 11:26

味王味精造型悠遊卡 懷舊上市

2020-01-14 19:51

王文潮：除菌掃地機器人 今年上市

2020-01-14 19:52

中信ANA聯名卡 林志玲代言

2020-01-14 19:20

高通價格戰 郭明錤：恐影響聯發科5G晶片利潤

2020-01-14 16:32

免稅天堂經濟實質規範 趨嚴

2020-01-15 00:05

街口保證收益踩紅線 顧立雄：鼓勵創新但不能接受吸金

2020-01-14 16:27

5G頻譜標金標高 外資紛調降電信三雄評等

2020-01-14 23:25

我未列觀察名單 楊金龍上月看到蛛絲馬跡

2020-01-14 23:46

財經觀點／3.5GHz頻段競標 陷連續囚徒困境

2020-01-15 00:32

投資型保單 金管會二招控管

2020-01-14 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top