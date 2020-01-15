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10年前陳光標高調行善之後…無名氏跟進10年捐1.9億

央行標售20年債得標利率0.795%歷史新低 壽險大買41%

2020-01-15 08:51經濟日報 記者陳美君／即時報導

中央銀行昨（14）日標售20年期公債，得標利率跌破0.8%、落於0.795%，為歷史新低紀錄，資深債券商主管分析，壽險業大買41%，令得標利率跌破0.8%，且投標倍數飆高，顯示20年券標售盛況空前。

券商主管表示，20年券搶手使債市吹起短多號角，10年期主流公債殖利率微幅下跌，昨日收在0.64％，為四個半月低點。

央行資料顯示，20年公債昨日標售利率0.795%，低於市場預期的0.8%，並較去年9月標售的同年期公債，下跌7.5個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

央行資料顯示，本次20年債標售，在壽險為主的金融機構競相搶標下，投標倍數2.27倍，為近四年新高，顯示市場資金寬鬆，業者不惜壓低利率，也要搶得籌碼。

「海外投資有匯損，加上投資債券ETF受限，同時還有國際板債券的贖回潮，很可能是壽險業現金滿手的主因」，券商主管分析。

央行資料顯示，昨日標售300億元的20年債，保險業大買41%，搶下123億元的籌碼，不過，證券業得標32%裡，估計有二成為壽險委託代標，估計壽險合計拿下逾六成籌碼、得標金額上看180億元。另外，銀行也得標27%，抱回81億元的長券。

券商主管說：「壽險大買，使20年券利率跌破0.8%，顯示壽險業手中餘裕資金非常充裕。」

即使20年券標售結果優於預期，凝聚債市短多氣氛，但券商主管表示，國內公債殖利率一直偏低，10年期公債殖利率歷史低點為2019年8月15日的0.62%，距離目前只有2個基本點。

券商主管說：「債券利率已經很接近谷底了，所以再跌空間也很有限。」

壽險業公債國際板債券

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