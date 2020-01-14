520總統就職 台酒推超限量紀念酒

因應總統大選落幕，蔡總統爭取連任成功，台灣菸酒公司董事長丁彥哲今（14）日表示，台酒已經緊鑼密鼓開始準備520總統就職大典的紀念酒款，除了最常見的啤酒之外，也會針對威士忌、高梁等烈酒推出超限量紀念款，發行數量將於日後公布。

台酒今日舉辦形象廣告影片發表會，由金獎導演黃信堯執導，一共五部影片，運用台灣的自然風土、柑仔店、在地飲食以及台酒特色產品等素材進行拍攝。黃信堯指出，拍攝題材是「越在地、越國際」，用台灣的味道去連結台酒的形象。

丁彥哲表示，因應520商機，目前台酒已經開始著手紀念酒的規畫，如同往年總統就職紀念酒款。據台酒統計，2016年蔡總統就職總統時，台酒共售出237.6萬瓶限定款啤酒，限定款玉山陳年高梁10萬瓶、玉山大曲9萬瓶、OMAR單一麥芽威士忌3.6萬瓶、玉尊威士忌7萬多瓶。

由於四年前限量酒款曾發生供不應求的情形，被問及本次是否會增加發行數量，丁彥哲表示，本次也會採取限量發行策略，發行數量尚未定案，將會於日後公布。

丁彥哲也透露，下半年台酒還會持續推出多樣化的產品，在精釀啤酒方面，目前正在研發兼具花香、果香的產品，期望可以進攻女性消費者；也有打算運用釀酒過程的副產品「水解胜肽」，製作品牌解酒液。