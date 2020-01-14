滙豐號召百名志工 響應勵馨蝴蝶朵朵計畫師資培訓

滙豐(台灣)商業銀行力求善盡企業社會責任，不僅長期與勵馨基會合作推動多項青少女懷孕、目睹家暴兒童、青少年理財等服務方案，2020年1月更成為第一個響應勵馨基金會「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉」計畫師資培訓方案的企業，兩場內部師培說明會共號召超過百名滙豐員工參與，一同為兒少熟人性侵防治教育盡一份力。 圖／滙豐(台灣)商業銀行提供 分享 facebook 滙豐(台灣)商業銀行力求善盡企業社會責任，不僅長期與勵馨基會合作推動多項青少女懷孕、目睹家暴兒童、青少年理財等服務方案，2020年1月更成為第一個響應勵馨基金會「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉」計畫師資培訓方案的企業，兩場內部師培說明會共號召超過百名滙豐員工參與，一同為兒少熟人性侵防治教育盡一份力。

滙豐(台灣)商業銀行企業永續發展處副總裁李清如表示：「滙豐長期關注各項社會重要議題，持續耕耘企業社會責任，期望與各界一同努力讓台灣變得更好。勵馨基金會推動的蝴蝶朵朵計畫，以繪本將性侵防治教育的觀念向下紮根，過程中蝴蝶朵朵種子講師將是重要的支援網絡；對此滙豐亦率先響應，鼓勵員工利用一年兩天的志工假參與培訓，日後持續以志工種子講師的身分深入社區宣導防治熟人性侵的觀念。」

根據衛福部統計數據，近五年性侵案件每年平均15,380件。觀察2018年統計，性侵案件中加害人與被害人為相識關係逾九成，且十八歲以下受害者佔62%；而在六歲以下兒童性侵案件中，有高達四成七的加害者和受害兒童有血緣關係，皆說明兒少熟人性侵防治的教育刻不容緩。

因此，勵馨自去年推動「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉」計畫，透過幸佳慧老師所著的《蝴蝶朵朵》兒童繪本，以擬真對話鋪陳故事，並在繪者陳潔皓與徐思寧所創作圖畫的情境營造下，呈現家內與熟人性侵中常見的景象，讓孩子可以感同身受。而師資培訓亦是蝴蝶朵朵計畫中重要的一環，完成培訓的志工種子講師可透過學校、社區等宣導場次的導讀，協助孩子們學習辨識生活中的危險訊號，及早求助以減少傷害。

滙豐銀行與勵馨基金會的合作於今年邁入第十年，做為第一個響應蝴蝶朵朵計畫種子講師培訓的企業，上週率先邀請勵馨基金會到訪滙豐台北辦公室舉行兩場培訓前說明會，共號召超過百名有興趣成為志工講師的員工到場參與。滙豐亦鼓勵員工受訓成為蝴蝶朵朵講師，成為支撐社區的重要他人，讓防治兒少熟人性侵的宣導及教育工作能在台灣各地深耕。

自2011年起，滙豐結盟勵馨，投入超過新台幣3,000萬元於多個友善婦女、兒少環境的服務計畫，並攜手勵馨創造超過5,500人次、共27,535小時的企業志工服務時數。若導入社會投資報酬率(Social Return on Investment，簡稱SROI)系統，將滙豐投入的資源、產出及成果換算成以貨幣為價值的影響力，推算出歷年來滙豐攜手勵馨共創造新台幣2億7,200萬的社會淨價值，相當於投入成本的8倍之多。