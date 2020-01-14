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蔣萬安如何打敗勁敵吳怡農？在地人點出「基本2關鍵」

銀行衝數金 提供房貸、信貸數位服務

2020-01-14 21:14聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

金管會擴大銀行線上業務範圍，各銀行積極發展數位金融。中國信託銀行推出「取得保證人同意查詢聯徵中心信用資料」與「保證人申請」線上服務，共同借款人與房貸保證人申請業務不需臨櫃辦理，讓客戶享受更省時便利的數位金融服務。兆豐銀行為有購屋需求的民眾，提供「房貸e把兆」網路線上房價試算服務， 今年第一季還有抽獎活動。

中信銀行表示，除了現有線上申請房貸及線上調降房貸月付金服務外，推出「共同借款人、保證人線上申請服務」，讓共同借款人與房貸保證人業務亦可線上申請，不需臨櫃辦理。只要於中國信託「i適貸」平台完成申請及文件上傳，後續確認相關貸款條件、簽約與抵押權設定後，即可取得資金，大幅提升房貸申請的便利性。

在個人信用貸款申辦服務方面，中國信託銀行首創數位申貸平台「Online貸」簡化使用者步驟與流程，引入大量數據，以建模技術開發細緻的客戶模型，搭配智能審核，導入擬人化即時決策系統，快速完整分析申貸客戶信用風險，加速借款人取得資金，讓數位服務再升級。

非中信客戶持有其他金融同業的實體帳戶，也可完成線上申貸，於營業時間內，最快核准後10分鐘即可撥款，減少等待時間與方便規畫資金。

兆豐銀行為有購屋需求的民眾，提供「房貸e把兆」網路線上房價試算服務，去年3月推出以來，已累積逾1萬6千人使用房價查詢及房貸試算等服務，且已有超過300件的房貸成交案件。

兆豐銀行表示，兆豐銀行房貸戶除可享有最低1.56%起的房貸利率優惠外，還提供跨行提款/轉帳每月享有各5次免手續費、外幣兌換匯率減碼、基金申購手續費折扣等多項優惠。

兆豐銀行房貸中信銀行

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