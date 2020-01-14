親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

蔣萬安如何打敗勁敵吳怡農？在地人點出「基本2關鍵」

拜拜不用帶現金 嘉南5大宮廟添香油錢可「嗶」付

2020-01-14 20:37聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

農曆新年將至，許多民眾會趁過年時攜家帶眷，到寺廟參拜祈願來年平安順遂。凱基銀行，宣布協助「台灣首廟天壇」等嘉南地區5大宮廟，建置電子支付系統，方便民眾使用悠遊卡信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等手機行動支付，輕鬆添香油錢或點燈。民眾無須擔心人潮擁擠帶現金會被扒走，也不必受限於春節期間銀行不開門。

根據內政部全國宗教資訊網資料庫顯示，截至2019年12月底台南市正式登記的一般寺廟宮廟共1087間。其中距今已逾170年歷史的台灣首廟天壇，有「台灣第一座天公廟」之稱，近日與凱基銀行攜手導入悠遊卡小額扣款、信用卡刷卡及行動支付系統，為台南市第一家導入電子支付的廟宇。

凱基銀行總經理曹慧姝表示，金融數位創新的核心應從「解決需求痛點」出發，讓客戶身處不同生活場域，皆能享用便利金融服務。除台灣首廟天壇，凱基銀行也協助「嘉邑城隍廟」成為嘉義市首家導入電子支付的示範宮廟，近期陸續完成「台南市關帝殿」、「台南大觀音亭」、「台南太保宮」等3家宮廟電子支付系統的設置。

曹慧姝指出，凱基銀行為宮廟設計的金流管理平台，不僅整合悠遊卡、信用卡、手機行動支付等多元支付工具，還可配合個別需求，建置宮廟官網線上刷卡、信用卡定期定額扣款等功能，既幫助宮廟產業無痛運用科技，擴展觸角經營年輕族群，也協助廟方打造金流管理基礎工程，並提供財務管理解決方案。

即日起，民眾到台灣首廟天壇、嘉邑城隍廟、台南市關帝殿、台南大觀音亭、台南太保宮等5大宮廟添香油錢或點光明燈，可選擇使用悠遊卡在單筆上限1000元，或單日上限3000元的金額內一「嗶」支付。

凱基銀行表示，上述前4家宮廟同時提供刷卡服務，方便想奉獻較大金額的信眾，可在信用額度內刷任一家銀行的信用卡，還可使用Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay三大行動支付，十分便利。

凱基銀行協助嘉南5大宮廟參與嗶經濟 添香油錢可用悠遊卡、信用卡或行動支付。圖／凱...
凱基銀行協助嘉南5大宮廟參與嗶經濟 添香油錢可用悠遊卡、信用卡或行動支付。圖／凱基銀行提供
分享

凱基銀行信用卡悠遊卡

延伸閱讀

味王味精造型悠遊卡 懷舊上市

添香油錢可用悠遊卡 嘉南五大宮廟參與嗶經濟

悠遊卡有濃濃古早味 味精造型悠遊卡懷舊上市

用悠遊卡也可以添香油寺廟 首廟天壇台南第一家

相關新聞

中信ANA聯名卡 林志玲代言

2020-01-14 19:20

金管會嚴管目標到期債投資型保單 最快2月上路

2020-01-14 20:21

富邦VIX淨值跌到2.5元 證交所二度發示警公告

2020-01-14 18:39

添香油錢可用悠遊卡 嘉南五大宮廟參與嗶經濟

2020-01-14 18:13

《獅子王》電影交響音樂會首度來台 刷卡享購票優惠

2020-01-14 17:50

呼應蔡英文八字箴言 顧立雄：兩岸金融監理持開放態度

2020-01-14 16:57

街口保證收益踩紅線 顧立雄：鼓勵創新但不能接受吸金

2020-01-14 16:27

金融業2019年獲利6341億元 創下歷史新高

2020-01-14 16:06

悠遊卡有濃濃古早味 味精造型悠遊卡懷舊上市

2020-01-14 15:57

選後內閣人事 金管會主委顧立雄：我被告知留任

2020-01-14 15:57

信託公會關注洗防議題 邀檢察官講授洗錢犯罪型態

2020-01-14 15:56

金管會7字賀鼠年 發表2020十大工作重點與普惠金融21條

2020-01-14 15:40

新光金旗下元富證登陸喊卡 金管會：與合作方有關

2020-01-14 15:24

鼠年生肖套幣開賣 買氣降溫

2020-01-14 14:35

台幣3字頭回不去了？匯銀：年後可能稍微休息

2020-01-14 14:35

哈日族看過來！街口支付搶頭香 台人遊日祭20%超高回饋

2020-01-14 14:31

台未列匯率操縱觀察名單 學者：美國警告意味還在

2020-01-14 14:14

靠玩外匯可以吃一輩子不工作？ 網友點出關鍵重點

2020-01-14 14:12

迎戰純網銀、吸引年輕客 華銀SnY祭2%活存優利

2020-01-14 12:35

選後激情未散 生肖套幣買氣降溫

2020-01-14 12:25

日圓換匯創逾一年新低 緩半個月多換新台幣近800元

2020-01-14 12:09

哈日族快衝！日圓改寫14個月以來新低

2020-01-14 11:40

大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡

2020-01-14 03:01

亞幣齊漲 韓元升幅大過台幣

2020-01-14 00:35

陽信銀 去年賺進36億

2020-01-14 00:09

遠銀優質服務 獎不停

2020-01-14 00:09

培育菁英理專 陽信銀徵才百人

2020-01-14 00:08

運彩今年拚436億 六招齊發

2020-01-14 00:08

元大銀 衝最高級貴賓理財

2020-01-14 00:08

外銀談投資 盯債市表現

2020-01-14 00:08

六大壽險淨值 激增7,658億

2020-01-13 23:57

私校退撫儲金 績效超犀利

2020-01-13 23:55

壽險業去年賺1,345億 歷來最佳

2020-01-13 23:49

中信銀年終 最高20個月

2020-01-13 23:49

國庫券標售 壽險業搶買

2020-01-13 23:49

央行放手 台幣升到2字頭

2020-01-13 23:39

銀行搶美元 競推高利定存

2020-01-13 23:31

影／恭喜發財！多家銀行開始提供發財金、水 你拿到了嗎？

2020-01-13 16:29

央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭

2020-01-13 16:10
看更多

熱門文章

交大光電博士赴美國臉書實習 四個月賺逾一桶金

2020-01-14 10:13

哈日族快衝！日圓改寫14個月以來新低

2020-01-14 11:40

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

5G標金飆天價 林百里：全球最貴誰來買單

2020-01-14 00:39

靠玩外匯可以吃一輩子不工作？ 網友點出關鍵重點

2020-01-14 14:12

經濟解析／陸客縮、國旅貴、日搶一條龍 台灣觀光四大隱憂

2020-01-14 10:01

台積為強化對美溝通 延攬英特爾前遊說超級大將

2020-01-14 00:59

素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元

2020-01-14 10:19

銀行搶美元 競推高利定存

2020-01-13 23:31

央行放手 台幣升到2字頭

2020-01-13 23:39

大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡

2020-01-14 03:01

富邦VIX淨值跌到2.5元 證交所二度發示警公告

2020-01-14 18:39

勞動部調查勞工加班狀況 這個行業最常被A加班費

2020-01-14 12:42

華爾街日報：不必北京同意 台灣經濟可持續成長

2020-01-14 09:03

5G競標續飆標金逼近1300億 一舉成為世界第3高

2020-01-14 12:21

台積新副總裁何許人也？深耕華府 任職美國國會山莊17年

2020-01-14 00:57

六大壽險淨值 激增7,658億

2020-01-13 23:57

金融業2019年獲利6341億元 創下歷史新高

2020-01-14 16:06

中美脫鉤已成趨勢 學者：台灣要選邊

2020-01-14 02:18

總統選前之夜飛行夾克 宏遠送員工當幸運小物

2020-01-14 11:47

公平會看大聯大收購文曄爭議 尚未理出頭緒

2020-01-13 23:52

日圓換匯創逾一年新低 緩半個月多換新台幣近800元

2020-01-14 12:09

金管會祭二招管目標到期債投資型保單 最快2月上路

2020-01-14 19:37

林百里憂心：台灣競標這麼貴 誰來埋單？

2020-01-13 23:12

鎖定500萬換車潮 Gogoro VIVA Lite 新款上市

2020-01-14 15:04

選後內閣人事 金管會主委顧立雄：我被告知留任

2020-01-14 15:57

台商回流 明後年用電量大增

2020-01-14 00:41

5G標金衝1,270億…加速機制變撞牆加價 業者喊心痛

2020-01-13 23:13

勞動部調查 勞工下班後接到LINE交辦工作時數創新高

2020-01-14 16:33

悠遊卡有濃濃古早味 味精造型悠遊卡懷舊上市

2020-01-14 15:57

勞動部調查 勞工平均規畫61.1歲就要退休

2020-01-14 18:55

八方雲集董座許銘銓 從基層變老闆

2020-01-13 23:46

台灣之星 結盟中嘉大股東

2020-01-13 23:19

MLCC晶片電阻價漲到第2季 台廠三雄走勢堅挺

2020-01-14 11:36

新台幣先貶後升 早盤站上29.8字頭

2020-01-14 09:22

新光金旗下元富證登陸喊卡 金管會：與合作方有關

2020-01-14 15:24

台塑集團秘密計畫尾牙意外曝光：將殺進掃地機器人市場

2020-01-14 20:20

廣達 加碼注資泰國廠

2020-01-14 00:56

最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22

哈日族看過來！街口支付搶頭香 台人遊日祭20%超高回饋

2020-01-14 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top