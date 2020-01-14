拜拜不用帶現金 嘉南5大宮廟添香油錢可「嗶」付

農曆新年將至，許多民眾會趁過年時攜家帶眷，到寺廟參拜祈願來年平安順遂。凱基銀行，宣布協助「台灣首廟天壇」等嘉南地區5大宮廟，建置電子支付系統，方便民眾使用悠遊卡、信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等手機行動支付，輕鬆添香油錢或點燈。民眾無須擔心人潮擁擠帶現金會被扒走，也不必受限於春節期間銀行不開門。

根據內政部全國宗教資訊網資料庫顯示，截至2019年12月底台南市正式登記的一般寺廟宮廟共1087間。其中距今已逾170年歷史的台灣首廟天壇，有「台灣第一座天公廟」之稱，近日與凱基銀行攜手導入悠遊卡小額扣款、信用卡刷卡及行動支付系統，為台南市第一家導入電子支付的廟宇。

凱基銀行總經理曹慧姝表示，金融數位創新的核心應從「解決需求痛點」出發，讓客戶身處不同生活場域，皆能享用便利金融服務。除台灣首廟天壇，凱基銀行也協助「嘉邑城隍廟」成為嘉義市首家導入電子支付的示範宮廟，近期陸續完成「台南市關帝殿」、「台南大觀音亭」、「台南太保宮」等3家宮廟電子支付系統的設置。

曹慧姝指出，凱基銀行為宮廟設計的金流管理平台，不僅整合悠遊卡、信用卡、手機行動支付等多元支付工具，還可配合個別需求，建置宮廟官網線上刷卡、信用卡定期定額扣款等功能，既幫助宮廟產業無痛運用科技，擴展觸角經營年輕族群，也協助廟方打造金流管理基礎工程，並提供財務管理解決方案。

即日起，民眾到台灣首廟天壇、嘉邑城隍廟、台南市關帝殿、台南大觀音亭、台南太保宮等5大宮廟添香油錢或點光明燈，可選擇使用悠遊卡在單筆上限1000元，或單日上限3000元的金額內一「嗶」支付。