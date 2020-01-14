金管會嚴管目標到期債投資型保單 最快2月上路

金管會今年出手整頓儲蓄險，讓儲蓄險變難賣，市場預估連結目標到期債基金的投資型保單將成市場新寵。但為保護投資人，金管會將對投資型保單連結目標到期債券型基金，祭出債券評等限制，預計最快2月上路，上路後業者發的新保單須符合新規。

金管會保險局預計最快2月將發布，新推出的投資型保單，只要連結到目標到期債券型基金，債券評等都要在「BBB+」以上，且債券評等在「BBB+」占基金淨資產價值不得超過4成。

保險局局長施瓊華表示，主要是考量目標到期債券型基金在高收益債比重相當重，目前目標到期債券基金市場發行中有7成都連結到投資型保單，但投資型保單是賣給一般民眾，為保護消費者權益，正與業者溝通，要求債券評等提高到「BBB+」以上。

保險局規畫，最快2月就會發布新規並上路，換言之，2月新規上路後各業者新發的投資型保單，皆要符合新規定，舊保單則不受影響。但施瓊華指出，業者不可以趁未上路前這段時間搶發新保單，想規避掉新規定，保險局現在審新的投資型保單時就會特別注意債券評等。

所謂目標到期債保單，可視為連結債券型基金的壽險或年金險，連結的目標到期債券基金，大多會分散投資五十檔至一百檔債券，以投資等級債為主，像是新興市場主權債或公司債，平均信評會在「BBB+」以上。在投保時一開始會設定到期日，依照商品不同，保戶可在投資期間領配息，到滿期再領回本金；或滿期時一次領回本金加利息。因為與類定存保險商品概念類似，儲蓄險遭縮限的情況下，民眾可望轉向目標到期債保單。