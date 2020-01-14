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金管會研議保險業比照銀行 要有一、二類資本分開監理

2020-01-14 20:13經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

為強化保險業清償能力，「做好打底」的工作，金管會主委顧立雄今（14）日在新春記者會表示，將研議參採國際做法，讓保險業比照銀行業，導入國際的「資本分類」，依不同資本類別分別監理，並對普通股等最能吸收損失的核心資本訂定標準等，以強化保險業風險承擔能力，希望年底前完成研議。

金管會主委顧立雄今（14）日參加2020新春記者會，表示今年工作重點要持續檢討保險業清償能力監理機制，包括持續推動壽險業強化準備金、檢討風險資本額制度及管理機制，並督導保發中心研究包括資本分類、保費賠款準備金風險、巨災風險、利率風險及接軌17號公報的ICS（國際保險資本標準）試算。

「資本分類」方面，顧立雄答詢時表示，保險業要看齊銀行，導入國際的資本分類方式，不同的資本類別做不同的監理，這也是國際保險監理人協會訂定的國際標準，金管會會密切關注國際趨勢的發展。至於保險資本是否如銀行畫分成一類、二類、核心資本怎麼算，還需要保險局再研議，任何政策前都會先跟壽險公會溝通，幫保險業做好「打底」的工作。

若以銀行業為例，去年生效規定訂銀行資本適足率須達10.5%，其中第一類資本比率須達8.5%、普通股比率須達7%。保險業不像銀行有一個國際通用的資本標準，但國外有些保險業的資本，跟銀行一樣也有分類。

至於外匯準備金方面，今年是否再出現保險「五王」求見的情況？顧立雄說，外匯成本往上升無可避免，但國外投資金額維持目前水平，獲利還是創新高，這是相對風險，至於五王求見，是因為前年第4季是剛好遇到股債市都產生不利的狀況，才會有這樣大的波動，準備金只是平滑損益，重點要有效的做風險控管與資產配置，符合金管會一定比例的要求還是必要的。

保險金管會顧立雄

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