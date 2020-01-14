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金管會祭二招管目標到期債投資型保單 最快2月上路

2020-01-14 19:37經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

2020年金管會對儲蓄險設下死亡保障門檻，業界預料投資型保單將捲土重來，其中具高報酬率誘因、固定領息，風險卻不低的「連結目標到期債（TDF）基金」投資型保單遭金管會盯上，保險局今（14）日表示，最快二月起祭出二招控管，包括限制債券投資等級需在BBB+級以上，且占資產價值比不得逾四成，藉此保護保戶。

目標到期債券（TDF）基金過去是熱賣商品，過去二年賣出2,500億元左右，保險局長施瓊華今（14）日在金管會新春記者會上表示，保險業銷售連結目標到期債券型基金，資金投入在高收益債券的比重相當高，但目前投信這類商品，有七成賣給投資型保單的保戶，而非銷售給專業投資人，未來希望強化連結到基金的風險控管，例如評等要到投資等級債等。

為了保護保戶，保險局將邀集壽險公會及相關壽險公司業者溝通，確定二項新的管理規則，一是投資型保單連結的TDF，必須是投資等級，也就是其投資的債券評等都必須在BBB+級以上；二是BBB+級以上的債券占基金淨資產價值不得逾40％，也就是投資型保單連結的目標到期債券基金，必須是相對安全，即便是BBB+的投資等級債券也不得占到40％，其他逾60％必須是更高等級的債券。

2017、2018年「目標到期債券基金」狂銷，它號稱預期年報酬率4%~6%，每年領債息，解約時拿回本金，訴求能存老本、穩穩賺，最適合退休族群，卻存在中度以上風險且不保證獲利。通常評等A以上的六年期公司債，扣掉費用，報酬率約2.7%。換言之，為了滿足5%的報酬率，這些基金勢必得買非投資等級的高風險債券，甚至CCC+以上的垃圾債，違約風險並不低，因此金管會從源頭投資債評等限制，不讓保險公司拿高報酬率來「利誘」投資人轉進，也要求各保險公司2月上路之前要「自制」。

債券保險保單

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