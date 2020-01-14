親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

817萬票背後：2020大選的大結構與小事件

6搶1／不影響球隊為前提 悍將支持洪一中接教頭

南山產攜Gogoro推UBI車險 最快第2季上路

2020-01-14 18:41經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

UBI（usage-based insurance）駕駛行為車險捲土重來！金管會去年6月開始就暫停UBI上市許可，不過經過半年後，保險局長施瓊華今（14）日下午在新春記者會中證實，已再度核准南山產險與電動機車大廠Gogoro合作推出的UBI第三人任意險，「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」新商品，用電動機車本身而不是手機APP來計算哩程，未來將採每月計費，可避免駕駛人「逆選擇」行為，希望最快第2季以前可以正式推出。

金管會鼓勵保險公司推出「UBI車險」保單，但因為投保者駕駛行為不好就會轉投其他保險公司，造成市場惡性競爭，且銷售狀況沒有很好，去年6月金管會就暫停UBI上市許可，舊商品也不許賣。今日保險局長施瓊華表示，產險公會建議，未來UBI改不是用附加險而是用主險的方式，初期以哩程因子為主，之後再開始導入駕駛人行為。施瓊華說，現在開始各公司開始報送進來，金管會也持勵發展的態度，並已核准南山產險與Gogoro合作的保單，金管會也比較支持它們以建立資料庫的方式來慢慢推動。

GOGORO銷售至今領牌數等消費者客戶數高達20萬人。南山產險晚間表示，過去的UBI車險，通常採統計APP基礎來實際統計哩程數，一是準確性值得懷疑。如一定要開手機，有沒有成功統計有存疑。二是之前的UBI車險是統三個月或更久，透過經驗值去推算年化的哩程數，再去計算保險費，因此統計上較沒有真實性。而南山產險未來與電動機車廠Gogoro計費保險，跟廠商跟電池交換的時候，就會把相關數據回傳，可以統計到每一台車，一段時間騎程的哩程數，來換算其收取的保險費多少。

南山產險進一步說明，此次推出UBI車險只有第三人任意險，例如撞到對方的體傷與財務損失，此外若與他車碰撞，自己的車損失可透過車碰車損失險來理賠，消費者有需要加丙式限額保險。舉例若原本一年收保費1200元，正常根據換算實際哩程數是200公里，若這個人騎100公里應該保費比較低，若騎300公里應該比較高，以達到使用者付費的概念與公平待客的原則。電動車本身會計算哩程，準確性比較無疑慮。而且規畫每個月收保費，不會像傳統車險一年到期之後，若駕駛行為不好被加費就不保UBI，而去保其他傳統車險的問題，可避免危險逆選擇的問題。

不過南山產險也表示，具體內容還在與Gogoro商談中，目前就保費計算上，希望透過封閉的區塊鏈的方式，來收取保費，目前還在研議中，這部份確定後才會正式。透過廠商可收集到駕駛人的資料庫，金管會去年11月核准，預計希望第2季就能銷售。但還是要雙方看商談結果。希望第一階段用哩程數統計，金管會希望成熟後，有相關統計數字與經驗後，第二階段再考量將駕駛行為與習慣，列入保費的計算因素。

保險金管會產險

延伸閱讀

Gogoro推簡約新款電動機車 鎖定換車潮

Gogoro VIVA Lite新款上市 最...

鎖定500萬換車潮 Gogoro VIVA ...

無懼補助縮減！Gogoro推出更便宜的VIV...

相關新聞

呼應蔡英文八字箴言 顧立雄：兩岸金融監理持開放態度

2020-01-14 16:57

《獅子王》電影交響音樂會首度來台 刷卡享購票優惠

2020-01-14 17:50

街口保證收益踩紅線 顧立雄：鼓勵創新但不能接受吸金

2020-01-14 16:27

新台幣匯率續揚 終場升值1分收29.942元逾一年半新高

2020-01-14 16:14

金融業2019年獲利6341億元 創下歷史新高

2020-01-14 16:06

悠遊卡有濃濃古早味 味精造型悠遊卡懷舊上市

2020-01-14 15:57

選後內閣人事 金管會主委顧立雄：我被告知留任

2020-01-14 15:57

信託公會關注洗防議題 邀檢察官講授洗錢犯罪型態

2020-01-14 15:56

金管會7字賀鼠年 發表2020十大工作重點與普惠金融21條

2020-01-14 15:40

新光金旗下元富證登陸喊卡 金管會：與合作方有關

2020-01-14 15:24

鼠年生肖套幣開賣 買氣降溫

2020-01-14 14:35

台幣3字頭回不去了？匯銀：年後可能稍微休息

2020-01-14 14:35

哈日族看過來！街口支付搶頭香 台人遊日祭20%超高回饋

2020-01-14 14:31

台未列匯率操縱觀察名單 學者：美國警告意味還在

2020-01-14 14:14

靠玩外匯可以吃一輩子不工作？ 網友點出關鍵重點

2020-01-14 14:12

迎戰純網銀、吸引年輕客 華銀SnY祭2%活存優利

2020-01-14 12:35

選後激情未散 生肖套幣買氣降溫

2020-01-14 12:25

日圓換匯創逾一年新低 緩半個月多換新台幣近800元

2020-01-14 12:09

哈日族快衝！日圓改寫14個月以來新低

2020-01-14 11:40

大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡

2020-01-14 03:01

亞幣齊漲 韓元升幅大過台幣

2020-01-14 00:35

陽信銀 去年賺進36億

2020-01-14 00:09

遠銀優質服務 獎不停

2020-01-14 00:09

培育菁英理專 陽信銀徵才百人

2020-01-14 00:08

運彩今年拚436億 六招齊發

2020-01-14 00:08

元大銀 衝最高級貴賓理財

2020-01-14 00:08

外銀談投資 盯債市表現

2020-01-14 00:08

六大壽險淨值 激增7,658億

2020-01-13 23:57

私校退撫儲金 績效超犀利

2020-01-13 23:55

壽險業去年賺1,345億 歷來最佳

2020-01-13 23:49

中信銀年終 最高20個月

2020-01-13 23:49

國庫券標售 壽險業搶買

2020-01-13 23:49

央行放手 台幣升到2字頭

2020-01-13 23:39

銀行搶美元 競推高利定存

2020-01-13 23:31

影／恭喜發財！多家銀行開始提供發財金、水 你拿到了嗎？

2020-01-13 16:29

央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭

2020-01-13 16:10

小資、頂客、三明治族 如何運用年終獎金樂活退休？

2020-01-13 15:15

私校退撫儲金投資績效優異 去年積極型報酬率19.41%

2020-01-13 13:30
看更多

熱門文章

交大光電博士赴美國臉書實習 四個月賺逾一桶金

2020-01-14 10:13

哈日族快衝！日圓改寫14個月以來新低

2020-01-14 11:40

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

5G標金飆天價 林百里：全球最貴誰來買單

2020-01-14 00:39

台積為強化對美溝通 延攬英特爾前遊說超級大將

2020-01-14 00:59

經濟解析／陸客縮、國旅貴、日搶一條龍 台灣觀光四大隱憂

2020-01-14 10:01

靠玩外匯可以吃一輩子不工作？ 網友點出關鍵重點

2020-01-14 14:12

素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元

2020-01-14 10:19

央行放手 台幣升到2字頭

2020-01-13 23:39

銀行搶美元 競推高利定存

2020-01-13 23:31

大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡

2020-01-14 03:01

勞動部調查勞工加班狀況 這個行業最常被A加班費

2020-01-14 12:42

華爾街日報：不必北京同意 台灣經濟可持續成長

2020-01-14 09:03

六大壽險去年淨值增逾7658億元 有利今年配息股東吃補

2020-01-13 20:27

台積新副總裁何許人也？深耕華府 任職美國國會山莊17年

2020-01-14 00:57

5G競標續飆標金逼近1300億 一舉成為世界第3高

2020-01-14 12:21

六大壽險淨值 激增7,658億

2020-01-13 23:57

中美脫鉤已成趨勢 學者：台灣要選邊

2020-01-14 02:18

台積電新任副總裁克里夫蘭 華府遊說高手

2020-01-13 21:36

總統選前之夜飛行夾克 宏遠送員工當幸運小物

2020-01-14 11:47

公平會看大聯大收購文曄爭議 尚未理出頭緒

2020-01-13 23:52

林百里憂心：台灣競標這麼貴 誰來埋單？

2020-01-13 23:12

金融業2019年獲利6341億元 創下歷史新高

2020-01-14 16:06

日圓換匯創逾一年新低 緩半個月多換新台幣近800元

2020-01-14 12:09

台商回流 明後年用電量大增

2020-01-14 00:41

5G標金衝1,270億…加速機制變撞牆加價 業者喊心痛

2020-01-13 23:13

選後內閣人事 金管會主委顧立雄：我被告知留任

2020-01-14 15:57

八方雲集董座許銘銓 從基層變老闆

2020-01-13 23:46

台灣之星 結盟中嘉大股東

2020-01-13 23:19

新台幣先貶後升 早盤站上29.8字頭

2020-01-14 09:22

最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22

鎖定500萬換車潮 Gogoro VIVA Lite 新款上市

2020-01-14 15:04

廣達 加碼注資泰國廠

2020-01-14 00:56

MLCC晶片電阻價漲到第2季 台廠三雄走勢堅挺

2020-01-14 11:36

未分配盈餘投資優惠 兩重點

2020-01-14 00:05

勞動部調查 勞工下班後接到LINE交辦工作時數創新高

2020-01-14 16:33

悠遊卡有濃濃古早味 味精造型悠遊卡懷舊上市

2020-01-14 15:57

新光金旗下元富證登陸喊卡 金管會：與合作方有關

2020-01-14 15:24

元大銀 衝最高級貴賓理財

2020-01-14 00:08

交部穩觀光 做好應變計畫

2020-01-13 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top