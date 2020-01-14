南山產攜Gogoro推UBI車險 最快第2季上路

UBI（usage-based insurance）駕駛行為車險捲土重來！金管會去年6月開始就暫停UBI上市許可，不過經過半年後，保險局長施瓊華今（14）日下午在新春記者會中證實，已再度核准南山產險與電動機車大廠Gogoro合作推出的UBI第三人任意險，「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」新商品，用電動機車本身而不是手機APP來計算哩程，未來將採每月計費，可避免駕駛人「逆選擇」行為，希望最快第2季以前可以正式推出。

金管會鼓勵保險公司推出「UBI車險」保單，但因為投保者駕駛行為不好就會轉投其他保險公司，造成市場惡性競爭，且銷售狀況沒有很好，去年6月金管會就暫停UBI上市許可，舊商品也不許賣。今日保險局長施瓊華表示，產險公會建議，未來UBI改不是用附加險而是用主險的方式，初期以哩程因子為主，之後再開始導入駕駛人行為。施瓊華說，現在開始各公司開始報送進來，金管會也持勵發展的態度，並已核准南山產險與Gogoro合作的保單，金管會也比較支持它們以建立資料庫的方式來慢慢推動。

GOGORO銷售至今領牌數等消費者客戶數高達20萬人。南山產險晚間表示，過去的UBI車險，通常採統計APP基礎來實際統計哩程數，一是準確性值得懷疑。如一定要開手機，有沒有成功統計有存疑。二是之前的UBI車險是統三個月或更久，透過經驗值去推算年化的哩程數，再去計算保險費，因此統計上較沒有真實性。而南山產險未來與電動機車廠Gogoro計費保險，跟廠商跟電池交換的時候，就會把相關數據回傳，可以統計到每一台車，一段時間騎程的哩程數，來換算其收取的保險費多少。

南山產險進一步說明，此次推出UBI車險只有第三人任意險，例如撞到對方的體傷與財務損失，此外若與他車碰撞，自己的車損失可透過車碰車損失險來理賠，消費者有需要加丙式限額保險。舉例若原本一年收保費1200元，正常根據換算實際哩程數是200公里，若這個人騎100公里應該保費比較低，若騎300公里應該比較高，以達到使用者付費的概念與公平待客的原則。電動車本身會計算哩程，準確性比較無疑慮。而且規畫每個月收保費，不會像傳統車險一年到期之後，若駕駛行為不好被加費就不保UBI，而去保其他傳統車險的問題，可避免危險逆選擇的問題。

不過南山產險也表示，具體內容還在與Gogoro商談中，目前就保費計算上，希望透過封閉的區塊鏈的方式，來收取保費，目前還在研議中，這部份確定後才會正式。透過廠商可收集到駕駛人的資料庫，金管會去年11月核准，預計希望第2季就能銷售。但還是要雙方看商談結果。希望第一階段用哩程數統計，金管會希望成熟後，有相關統計數字與經驗後，第二階段再考量將駕駛行為與習慣，列入保費的計算因素。