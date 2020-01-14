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817萬票背後：2020大選的大結構與小事件

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國內租車專屬「旅平租車險」來了！

2020-01-14 18:06經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

明台產險14日表示，國內旅遊一樣可以玩得很盡興，不少民眾把握春節連假規劃租車與親朋好友來一趟深度走春之旅。明台產於官方網站推出國內租車旅遊專屬「旅平租車險」網路投保新險種，已與全台199家租車公司合作，陸續增加當中。

租車的同時於明台產險官網完成投保，保單最快30分鐘即生效，座位在九人座(含)以下之客車及客貨兩用車皆可投保。

旅平租車險的保障內容，除包含旅行平安保險的身故或失能保險金，及傷害醫療費用保險金等，也保障旅行期間汽車駕駛人第三人責任保險，及車體損失責任保險。

保險期間不小心擦傷租來的車也免煩惱，連自撞也在保障範圍內。以車體損失責任保險20萬元的方案為例，一天只需約350元，租幾天就保幾天，輕鬆無負擔。

明台產險提醒，旅平租車險的保障範圍，僅包含投保本人，建議未有駕駛行為的其他乘客，另外投保旅遊平安保險。

如果有輪流駕駛狀況，建議每位駕駛各自投保一張旅平租車險，才能享有完整保障。

明台產險於連假期間，除對客戶持續提供汽車基本道路救援服務外，並提供兩支免付費服務專線：個人保險免付費服務專線0800-078-888(汽車險、傷害險、旅平險、道路救援、事故現場服務)，及商業保險免付費理賠通報專線0800-088-800(企業客戶、住宅火險客戶)，提供不同需求的客戶在遭遇緊急重大事件時必要的協助。

明台產物保險公司提醒車主，年假期間萬一發生行車意外事故，可撥打保險公司休假期間的免付費服務電話，協助車主處理事故，車主仍須於假期結束後，向保險公司正式提出書面理賠申請，以保障自身權益。

保險金產險理賠

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