國泰產險 春節服務不打烊

新年假期即將到來，國泰產險14日表示，為讓民眾輕鬆放假去，特別推出多項貼心服務，包括：客服專線來幫忙、線上服務不打烊，以及教導民眾如何處理交通事故的口訣五步驟。

國泰產險表示，投保旅遊相關保險的民眾，在農曆春節假期若民眾有延長或縮短旅遊期間需求，可至國泰產險網站客服信箱留言，或於客服人員值勤時段（每日8：30至晚間21：00）致電0800-212-880，將有客服同仁來協助您。

凡是國泰產險的車險客戶於春節期間，仍可透過國泰產險LINE官方帳號申請車險理賠，待連假結束後，您的專屬服務人員會盡速與您聯繫後續處理事宜，相關的進度及處理狀況，也會透過LINE主動通知您。另外保戶亦可透過平台下載強制險電子保險證、或線上完成續保單繳費等服務。

春節期間，若民眾急需事故諮詢，可撥打0800-212-880客服聯絡專線，由客服人員協助引導客戶事故處理，春節後客服人員將主動把協助過程轉知理賠人員，以利後續處理。

另外，在農曆春節假期期間，欲投保旅綜險的民眾，也可利用國泰產險Bobe網站投保（https://w3.bobe.com.tw/），輕鬆動動手指頭就搞定。

交通處理口訣五步驟─「放、撥、劃、移、等」，妥善處理交通事故問題。

民眾在春節期間的行車旅途中，最擔心遇到突發狀況而造成交通事故，國泰產險提醒您，若遇交通事故發生時，可熟記車禍事故處理四步驟：

一、「放」置故障標誌，閃雙黃燈，並保持車禍現場完整(無人傷亡之車禍，需自行完成車禍現場標示，並將車輛移置路旁)。

二、「撥」打110報警處理，先不談對與錯，靜待員警到達處理，千萬不要私下和解，如有傷者，請立即告知警方或撥打119請求救護車協助將傷者送醫急救。

三、「劃」線定位或「照」下車輛相對位置，並尋找現場證人、蒐證、照相，確保個人權益。

四、「移」開可能造成交通阻礙的物品，以避免事故再度發生，但在有人員傷亡的事故中，則應保留警示標誌、並切勿隨意移動傷患。

五、「等」待警方處理，陪同員警現場處理、量繪肇事現場圖、製作筆錄、要求雙方酒測，並需詳細確認肇事現場圖及筆錄正確後，再行簽認。