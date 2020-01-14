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保障大升級 華南旅綜險班機延誤2小時就賠

2020-01-14 17:38經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

農曆春節及寒假期間向來為旅行綜合保險的投保旺季，華南產險14日表示，除了將網路投保旅綜險的「班機延誤理賠」時數，縮短到二小時就定額理賠2,000元、保險期間可理賠二次，針對「手機及現金失竊、信用卡遭盜用、旅行期間居家竊盜」的損失保障金額，也以更優惠的理賠條件和完整的保障項目，讓民眾出國旅遊更安心。

◎班機延誤二小時即理賠，班機取消再加碼，可理賠二次

華南產險表示，春節期間旅遊人數激增，班機延誤、行李遺失受損等各種突發狀況也較多，若民眾擔心發生上述狀況，應投保產物保險公司包含「旅行不便險」的旅行綜合保險，才有承保此類項目。

而產險的商品內容不一，建議選擇班機延誤理賠時數短、保險期間可理賠二次的商品，對民眾最為有利。

例如，華南產險的旅綜險，二小時以上就定額理賠2,000元，最高延誤八小時以上理賠1萬4,000元。

班機延誤2小時以上、最終仍宣布取消的話，另外再加碼給付2,000元，等於保險期間內不幸碰上二次班機延誤及取消，最高可獲理賠32,000元，賠償金額高於多數產險公司。

◎手機、現金、居家遭竊保障金額全面提升

華南產險近日也將竊盜相關項目大升級，包括：新增行動電話被竊損失保險，最高理賠1.5萬元、海外旅遊期間的現金竊盜損失和信用卡盜用損失，各最高補償提升到5萬元，旅行期間居家遭竊也有最高10萬元的動產或建築物損失補償。

華南產險表示，竊盜是旅行期間可能發生，卻常被產險公司忽略的風險項目，例如旅程中手機被搶或失竊，市面上的旅綜險幾乎沒有承保，又如出國期間現金遭竊，目前僅有少數承保，保障也只有3,000元、5,000元，華南產險則最高可理賠到5萬元。

◎網路投保 抽遊輪雙人兌換券

華南產險為了歡慶農曆新年，即日起至今年2月底止，網路投保旅行綜合保險保費滿300元，就可以參加抽獎。最大獎為價值6萬6,000元的盛世公主遊輪雙人兌換券，如果保費滿600元以上，還可以再抽8,000元的新光三越百貨禮券。

理賠產險保險

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