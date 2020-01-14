安心過好年 康健人壽提前給付滿期金

農曆新年連續假期即將到來，康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，春節期間康健人壽持續照顧保戶需求，提供完善貼心的保戶服務，除了提前給付滿期金外，網路保戶專區服務更是24小時不打烊。

保戶可以隨時上網查詢管理自己的保單，了解繳費狀況或提出保單資料變更申請，春節期間不出門也能輕鬆辦理保單事務。

邵駿崴指出，春節假期保戶如有保單相關問題，每天早上9點至下午6點都可撥打康健人壽客服電話02-6623-3688，也可多加利用康健人壽網路保戶專區服務平台、手機App等方式，隨時透過不同電子裝置查詢自己的保單，只要上網加入會員註冊帳號，無須臨櫃辦理，馬上就能e指掌握。

為讓保戶安心過年，在春節假期間（1月23日到29日）到期的滿期金，康健人壽特別提前在1月17日給付。

若保戶在春節期間剛好遇到展延寬限期、催告通知、投資型保單帳戶價值不足等情況，保費繳納到期日將自動延長到1月30日，讓年假期間保障持續不中斷。連假期間若需繳納保費，保戶可以透過ATM轉帳或康健人壽網路保戶專區服務平台，以活期帳戶轉帳支付保費。