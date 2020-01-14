街口保證收益踩紅線 顧立雄：鼓勵創新但不能接受吸金

街口推出「託付寶」涉及保證收益，更大舉在捷運站與公車站打廣告。記者戴瑞瑤／攝影 分享 facebook 街口推出「託付寶」祭出年化1.5%保證收益，觸犯到金管會紅線。金管會主委顧立雄今首度對此案發話，他也說出重話：「我們鼓勵創新，但不能接受吸金！」且緊盯街口的公司治理狀況。

街口近期大打廣告推出「託付寶」，主打1.5%年化收益率，民眾透過街口支付在託付寶開戶，存進去的錢可以投資街口投信的基金，若投資賺不到1.5%，仍由街口金融科技補貼到1.5%，但若基金賺超過1.5%，多餘部分由街口金融科技收取，此舉已涉及到「保證收益」。

但金管會赴街口投信調查時，街口執行長以保護員工為由，撤換掉街口投信董事長，對外表示自己要擔任街口投信代理董事長，後來經過董事會後，仍由原董事長繼續擔任。

金管會主委顧立雄今召開新春記者會，會中他首度針對此案發話，他說：「這件事還是一樣態度，我們鼓勵創新但不能接受吸金，鼓勵創新但要兼顧風險。」

顧立雄接著表示，如果街口賣基金是以保證收益為理由，差額支付給基金的投資人，這就是保證收益，依照銀行法有吸收存款嫌疑，吸金就涉及到銀行法29條之1，屬於刑事責任，最後由檢察官認定。但產品若要上線，必須經過金管會准許，否則街口是沒辦法開辦此業務，相信也沒有任何一家保管機構會接受。

另針對胡亦嘉作為街口投信大股東，隨意撤換掉董事長，顯示街口的公司治理有問題。顧立雄也表示，這件事情發生時，第一時間街口投信董事長有發表聲明，說不會在金管會不准許的情況下做，但董事長卻被大股東換掉，街口的公司治理狀況金管會將密切注意。