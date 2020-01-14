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選後內閣人事 金管會主委顧立雄：我被告知留任

2020-01-14 15:57經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

關於選後內閣人事，金管會主委顧立雄表示，他已被告知獲得留任。記者仝澤蓉／攝影
關於選後內閣人事，金管會主委顧立雄表示，他已被告知獲得留任。記者仝澤蓉／攝影
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金管會今（14）日舉行109年新春記者會，針對選後內閣人事調整，主委顧立雄說：「行政院已經告知我獲得留任」。

金管會在總統大選前即已挑定1月14日舉行新春記者會被問到內閣人事時，顧立雄表示，昨日下午隨同內閣總辭時，還在考慮今日記者會要不要繼續進行，因為他和副主委張傳章都要隨同內閣請辭，因此一度有想記者會是否要請副主委黃天牧暫代主持。

顧立雄表示，昨日已經確定總統蔡英文慰留行政院長蘇貞昌，而「行政院已告知我獲得留任」。

內閣顧立雄金管會

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