選後內閣人事 金管會主委顧立雄：我被告知留任

相關新聞
金融業2019年獲利6341億元 創下歷史新高2020-01-14 16:06
新光金旗下元富證登陸喊卡 金管會：與合作方有關2020-01-14 15:24
街口保證收益踩紅線 顧立雄：鼓勵創新但不能接受吸金2020-01-14 16:27
金管會7字賀鼠年 發表2020十大工作重點與普惠金融21條2020-01-14 15:40
呼應蔡英文八字箴言 顧立雄：兩岸金融監理持開放態度2020-01-14 16:57
悠遊卡有濃濃古早味 味精造型悠遊卡懷舊上市2020-01-14 15:57
信託公會關注洗防議題 邀檢察官講授洗錢犯罪型態2020-01-14 15:56
鼠年生肖套幣開賣 買氣降溫2020-01-14 14:35
台幣3字頭回不去了？匯銀：年後可能稍微休息2020-01-14 14:35
哈日族看過來！街口支付搶頭香 台人遊日祭20%超高回饋2020-01-14 14:31
台未列匯率操縱觀察名單 學者：美國警告意味還在2020-01-14 14:14
靠玩外匯可以吃一輩子不工作？ 網友點出關鍵重點2020-01-14 14:12
迎戰純網銀、吸引年輕客 華銀SnY祭2%活存優利2020-01-14 12:35
選後激情未散 生肖套幣買氣降溫2020-01-14 12:25
日圓換匯創逾一年新低 緩半個月多換新台幣近800元2020-01-14 12:09
哈日族快衝！日圓改寫14個月以來新低2020-01-14 11:40
大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡2020-01-14 03:01
亞幣齊漲 韓元升幅大過台幣2020-01-14 00:35
陽信銀 去年賺進36億2020-01-14 00:09
遠銀優質服務 獎不停2020-01-14 00:09
培育菁英理專 陽信銀徵才百人2020-01-14 00:08
運彩今年拚436億 六招齊發2020-01-14 00:08
元大銀 衝最高級貴賓理財2020-01-14 00:08
外銀談投資 盯債市表現2020-01-14 00:08
六大壽險淨值 激增7,658億2020-01-13 23:57
私校退撫儲金 績效超犀利2020-01-13 23:55
壽險業去年賺1,345億 歷來最佳2020-01-13 23:49
中信銀年終 最高20個月2020-01-13 23:49
國庫券標售 壽險業搶買2020-01-13 23:49
央行放手 台幣升到2字頭2020-01-13 23:39
銀行搶美元 競推高利定存2020-01-13 23:31
影／恭喜發財！多家銀行開始提供發財金、水 你拿到了嗎？2020-01-13 16:29
央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭2020-01-13 16:10
小資、頂客、三明治族 如何運用年終獎金樂活退休？2020-01-13 15:15
送發財金、優匯紅包 銀行給你好彩頭2020-01-13 14:33
大選落幕、亞幣帶動 台幣續升值2020-01-13 14:33
私校退撫儲金投資績效優異 去年積極型報酬率19.41%2020-01-13 13:30
中信銀去年獲利創新高 年終最好的超過20個月2020-01-13 12:19
熱門文章
基本工資漲到3萬不好嗎？ 網酸：看看隔壁慘況2020-01-13 18:44
交大光電博士赴美國臉書實習 四個月賺逾一桶金2020-01-14 10:13
哈日族快衝！日圓改寫14個月以來新低2020-01-14 11:40
全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股2020-01-13 23:51
台積為強化對美溝通 延攬英特爾前遊說超級大將2020-01-14 00:59
5G標金飆天價 林百里：全球最貴誰來買單2020-01-14 00:39
經濟解析／陸客縮、國旅貴、日搶一條龍 台灣觀光四大隱憂2020-01-14 10:01
央行放手 台幣升到2字頭2020-01-13 23:39
素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元2020-01-14 10:19
大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡2020-01-14 03:01
銀行搶美元 競推高利定存2020-01-13 23:31
靠玩外匯可以吃一輩子不工作？ 網友點出關鍵重點2020-01-14 14:12
勞動部調查勞工加班狀況 這個行業最常被A加班費2020-01-14 12:42
華爾街日報：不必北京同意 台灣經濟可持續成長2020-01-14 09:03
六大壽險去年淨值增逾7658億元 有利今年配息股東吃補2020-01-13 20:27
台積新副總裁何許人也？深耕華府 任職美國國會山莊17年2020-01-14 00:57
六大壽險淨值 激增7,658億2020-01-13 23:57
5G競標續飆標金逼近1300億 一舉成為世界第3高2020-01-14 12:21
中美脫鉤已成趨勢 學者：台灣要選邊2020-01-14 02:18
台積電新任副總裁克里夫蘭 華府遊說高手2020-01-13 21:36
公平會看大聯大收購文曄爭議 尚未理出頭緒2020-01-13 23:52
總統選前之夜飛行夾克 宏遠送員工當幸運小物2020-01-14 11:47
林百里憂心：台灣競標這麼貴 誰來埋單？2020-01-13 23:12
台商回流 明後年用電量大增2020-01-14 00:41
5G標金衝1,270億…加速機制變撞牆加價 業者喊心痛2020-01-13 23:13
日圓換匯創逾一年新低 緩半個月多換新台幣近800元2020-01-14 12:09
金融業2019年獲利6341億元 創下歷史新高2020-01-14 16:06
八方雲集董座許銘銓 從基層變老闆2020-01-13 23:46
台灣之星 結盟中嘉大股東2020-01-13 23:19
新台幣先貶後升 早盤站上29.8字頭2020-01-14 09:22
最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼2020-01-14 09:22
選後內閣人事 金管會主委顧立雄：我被告知留任2020-01-14 15:57
廣達 加碼注資泰國廠2020-01-14 00:56
未分配盈餘投資優惠 兩重點2020-01-14 00:05
MLCC晶片電阻價漲到第2季 台廠三雄走勢堅挺2020-01-14 11:36
新光金旗下元富證登陸喊卡 金管會：與合作方有關2020-01-14 15:24
元大銀 衝最高級貴賓理財2020-01-14 00:08
交部穩觀光 做好應變計畫2020-01-13 23:16
電子業：樂觀今年景氣2020-01-14 00:55
台電增建燃氣機組 按部就班2020-01-13 23:14
留言