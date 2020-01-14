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信託公會關注洗防議題 邀檢察官講授洗錢犯罪型態

2020-01-14 15:56經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

信託公會14日表示，對信託業等金融機構來說，洗錢防制措施不僅限於進行客戶審查等各項管控措施與檢視落實程度，還包括加強各項洗錢威脅前置犯罪的辨識能力。因此，為提升金融業對洗錢活動前置犯罪之偵測能力，發揮第一線防制措施效果，信託公會持續於2020年舉辦洗錢資恐議題系列說明會，洽邀法務部各檢察署偵辦洗錢資恐犯罪有實務經驗的講師擔任講座，就金融機構從業人員可能碰到的犯罪型態分享案例。

就國家層級而言，辨識洗錢及資恐威脅與風險的類型，有助於國家單位更完整檢視現有法規與管控措施是否適切、更有效率配置權責機關資源，並檢討有無調整必要。我國為配合2019年亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑所需，陸續於2017年6月至2018年3月間著手籌備撰寫「國家洗錢及資恐風險評估報告(NRA: national risk assessment)」。

信託公會理事長雷仲達表示，依這份國家報告的評估結果，我國受到歸類在「非常高風險」層級的洗錢(ML)威脅型態多達八種(註)，包括：毒品、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢和稅務犯罪等；金融業者需要先瞭解這些非常高風險的洗錢威脅類型，檢視行業容易被這些洗錢前置犯罪利用的高風險業務，在內部就能持續針對這些高風險業務，把相關客戶、產品、地域及服務管道等項目納入評估控管，並對可疑的表徵及時辦識並提出警示。

信託公會秘書長呂蕙容說明，這份國家層級風險報告除分析我國面對的犯罪威脅，也針對各行業(包括金融機構及指定之非金融事業或人員)弱點進行剖析。報告中認為國內營業信託與公益信託，以及具有登記資訊之信託標的，資訊較透明，被濫用於洗錢及資恐之風險較低。

同時依我國執法查獲個案顯示，尚無利用信託洗錢定罪之案例，但在詐欺、背信、違反證券交易法等犯罪類型裡，可發現少數國內信託被濫用情事。所以本次檢察官分享的實務案例裡，就幫大家整理常見犯罪型態的實例，包括貪污賄賂、內線交易、背信等特定犯罪，提醒從業人員注意。

雷仲達指出，「亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)」已於2019年6月28日正式發布我國第三輪相互評鑑報告，確定我國達最佳之「一般追蹤等級(regular follow-up)」，除比以往評鑑屬於「加強追蹤等級(enhanced follow-up)」更加進步，也是亞洲各國中得到的最佳成績。顯示我國在這段時間的努力下，對洗錢防制及打擊資恐的努力已得到各界重視。

然而這項工作是需要大家持續努力持續精進，信託公會選在此刻舉辦系列說明會，期待提供會員從業人員與相關洗錢防制部門人員進修之機會，讓我國信託業在面對未來可能的洗錢威脅犯罪風險時，能從實務作業與案例分析中累積經驗，加強金融機構洗錢防制與打擊資恐之專業與能力。

信託公會副秘書長黃瑞祺(左起)、信託公會秘書長呂蕙容、法務部新北地檢署檢察官曾開...
信託公會副秘書長黃瑞祺(左起)、信託公會秘書長呂蕙容、法務部新北地檢署檢察官曾開源、東亞銀行台北分行總經理溫珍菡等人合影。信託公會／提供
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洗錢防制金融業詐欺

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