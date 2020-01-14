金管會7字賀鼠年 發表2020十大工作重點與普惠金融21條

金管會今（14）日下午舉行2020年新春紀者會，金管會主委顧立雄親自帶領旗下保險、證券、銀行三局的局長共同主持，以「鼠報吉祥興旺年」七個字祝福「金鼠年」金融市場，並揭露2020年十大工作重點，並宣布訂定普惠金融衡量指標21條。

顧立雄致詞指出，去年金融業發展總體看來不錯，2019年獲利達6,341億元，較2018年5,233億元，成長21.66%，包括銀行業賺逾4,000億元達到4,041億元，證券業565億元及保險業賺1,705億元，三業別都創下歷史新高。此外台北股市加權指數漲幅23點33%，亦創29年新高。

顧立雄說，金管會去年一整年秉持監理與發展兼顧、風險與發展平衡的原則，持續推動相關重要措施。

2019年109年十大工作重點 包括一、鼓勵金融科技創新,發展監理科技；二、拓展國際金融業務,開放多元金融商品；三、推動我國成為區域財富管理中心一財富管理新方案；四、持續強化公司治理；五、落實金融監理；六、保障消費者權益,落實普惠金融；七、優化資本市場；八、加強金融業洗錢防制工作；九、參與國際會議與國際交流活動；十、重要修法工作等。

此外，顧立雄也宣布，金管會2020年將參考「G20普惠金融指標體系」,並依我國金融市場發展現況,將建置「我國普惠金融衡量指標」，從金融服務可及性、金融服務使用性及金融服務品質等三面向，評估我國普惠金融發展狀況及政策執行成效。

初期訂定下列21項衡量指標，包括中小企業融資或是數位金融電子式交易成交筆數等作為指標。並訂下相關的達成目標，例如，網路投保2020年達400萬件。推動保險區塊鏈服務。保險公司開始試辦。109年底至少10家。推動簽發電子保單認證及存證機制。109年底壽險公司10家產險至少有8家。微型保單111年達100萬人、無障礙ATM111年底比率達95%等。

2020年的工作重點具體措施中，包括證期局上半年有台股交易新制逐筆交易、新台幣3千萬元以下的具證券性質虛擬通貨STO開放申請、4月台股退場機制上路，下半年開放零股盤中交易、自然人董事制度七月首度上路等；

銀行局方面，上半年有期盼帶來鯰魚效應的純網銀上路、「大到不能倒」系統性銀行差異化管理，開放銀行介接去年完成第一階段，第二階段「消費者資訊查詢」上半年可望上路，第三階段的「交易面資訊」計畫在第二階段實施後的6個月完成，亦即拚下半年通過。此外媲美星港財管新方案年底前也將陸續推動，拉大台商資金回台力道。

保險局方面，接軌會計準則17號公報措施陸續上路，下半年保險死亡門檻實施等，保險聯合資訊中心也有待建立。在重要修法工作上，包括有電支電票法合併整合為一，也要力拚新立法會期通過。保險法也有重大修正變革，下半年將送入立法院。