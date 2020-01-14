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退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

元大富櫃200 ETN 波段操作好幫手

2020-01-14 15:31經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

2019年台灣股市欣欣向榮，由櫃買中心所編製的「富櫃200報酬指數」篩選櫃買市場中的200檔股票，具有高Beta、趨勢明顯的特性，2019年上漲超過29%，績效表現超越大盤。

元大證券為服務投資人，相應推出一系列連結富櫃200指數的商品，包含指數投資證券(ETN)及認購權證與認售權證，對中小型股票走勢有看法的投資人，可以依照不同的交易策略，選擇適合的投資工具，為2020年的投資開啟一扇新的大門。

ETN為近年新開放的金融商品，在證券市場掛牌，投資人可直接透過證券帳戶於市場上買賣交易。投資ETN可獲得持有期間內與所連結指數完全相同的報酬，另扣除投資手續費，是新型態的指數投資工具。

想要波段操作富櫃200指數的投資人可以選擇元大證券新發行的元大富櫃200N(020014)作為投資工具，僅收取年化 0.4%的投資手續費，就可以享受與指數完全連動的報酬。除了無追蹤誤差之外，發行券商需盡造市義務，投資人無須煩惱無法在市場上買進賣出。

元大證券表示，如果投資人想要短線交易富櫃200指數，可以選擇元大證券發行的認購權證以及認售權證，看多買認購，看空買認售，元大權證除了提供優良造市品質之外，也提供穩定的造市波動度，對權證投資人相當有保障。

認售權證元大認購

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