新光金旗下元富證登陸喊卡 金管會：與合作方有關

圖為新光金總部大樓。 聯合報系資料照片 分享 facebook 新光金昨晚間發布重訊，指旗下元富證券原去年計畫與國有獨資公司福建投資、平潭綜合實驗區金控，在大陸合資設立證券公司，但因考量大陸法令及經營環境變化，「登陸」計畫突喊卡。金管會證期局表示，經過了解主要是元富證希望拿到更多股權，獲得主導權，但合作方不同意，因此才中止此案。

新光金去年6月通過董事會，與福建省國有獨資公司福建投資、平潭綜合實驗區金控合資在大陸成立證券公司，9月審批文件遞件給證監會，新設的合資券商將是全牌照證券公司，註冊資本額預計為人民幣12億元，元富證券可望持有49%股權。

但新光金昨在重訊中指出，考量大陸法令及經營環境變化，公司調整投資策略，經董事會決議不繼續與福建省投資、平潭綜合實驗區金控，在大陸合資設立證券公司。

金管會證期局局長王詠心今受訪指出，經了解過後是元富證券原本可持有股權49%，但因大陸法規傾向開放外資，元富證希望取得更高控制權，希望股權可以拿到51%，但大陸的合作方不同意，因此西進計畫才中止。

據證期局統計，目前台資券商正計畫赴大陸合資設立券商共四家，包含元富證、中信、台新證、統一證。證期局官員指出，之前金管會有核准元富證赴大陸合資設券商，但中止案因昨天才召開董事會決議，要中止還需送金管會核准。

福建投資是福建省屬大型國有獨資公司，以實業、金融為主業，業務涉及基礎產業、金融、金融服務業等領域的股權投資、經營管理和資本運作。目前公司在港澳台均設有附屬機構，並控股中閩能源、閩信集團兩家上市公司。