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哈日族看過來！街口支付搶頭香 台人遊日祭20%超高回饋

2020-01-14 14:31經濟日報 記者陳美君／即時報導

街口電子支付今（14）日正式宣布跨境支付在日本正式展開，成為第一個實現跨境支付的...
街口電子支付今（14）日正式宣布跨境支付在日本正式展開，成為第一個實現跨境支付的電子支付機構。 報系資料庫
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街口電子支付今（14）日正式宣布跨境支付在日本正式展開，成為第一個實現跨境支付的電子支付機構。街口支付執行長胡亦嘉指出，自今日起國內旅客赴日旅遊，打開街口支付，就用輕鬆消費，直接串連日本店家、不用經國際組織，免1.5%海外刷卡手續費，比任何旅遊「神卡」更划算。

胡亦嘉說，到日本刷街口，不僅免1.5%海外手續費，還能享受更好的匯率，慶祝日本跨境支付上限，自今日起至4月5日清明連假，到日本消費刷街口，每筆都能得到20%回饋，其中18%現金（單筆最高200元）再加上2%街口幣回饋無上限。

胡亦嘉指出，以匯率而言，出國前去銀行換匯，是用散戶的價格兌換，街口則是用批發的價格，會更為划算，舉例而言，日本名牌吹風機售價約49,500日圓，民眾出國前到台銀現鈔換匯，大約要用新台幣13,682元購買，信用卡支付則約新台幣13,771元，刷街口只需要花費13,548元，省下不少錢。

本次街口支付推出的全新跨境支付服務，是與日本各大支付機構合作，進入日本通路，合作夥伴包括日本新生銀行子公司Aplus、軟銀集團子公司SB Payment Service，日本樂天銀行，以及全球最大的第三方預付卡公司InComm Japan等。

胡亦嘉指出，「跨境支付是商業模式的改變，不使用現有的信用卡體系，透過與日本合作夥伴提供金流服務，而沒有國際信用卡組織在中間，可省下海外刷卡手續費1.5%，且在匯率方面，由於與銀行批次換匯，能得到更好的匯率，因此不論與現金換匯，或信用卡換匯相比，用戶皆會得到更合理的匯率價格，且匯率將清楚顯示於街口App中，再加上日本零錢非常多，直接用行動支付將更方便。」

街口支付在日本的合作商家遍及各大通路，現階段已經開通免稅店、百貨公司、大型電器與藥妝店等使用場景，更將持續增加通路，如東京羽田機場將在農曆春節後全面上線，預計今年7月，東京奧運前遍佈所有重要通路。

匯率信用卡街口支付

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