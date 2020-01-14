迎戰純網銀、吸引年輕客 華銀SnY祭2%活存優利

因應純網銀挑戰，國銀搶攻數位存款帳戶佔率競爭激烈，為持續爭取年輕e世代及小資族客群，國內首家開辦數位存款帳戶SnY的華南銀行，推出新一年度優惠方案，其中祭出最高2%的活存優惠利率，大勝活儲利率0.23%（2019年12月31日華銀官網公告），若存10萬元，半年利息最高收入558元。

雖然華銀SnY推出的高利活儲不用高額門檻的困難條件，且新舊客戶都能享優惠，但仍有條件限制，如：客戶的存款餘額位於超過新台幣50,000元至10萬元以下，並使用該行行動銀行App之「華銀支付」功能，以SnY帳戶完成1筆消費扣款或繳稅或繳費或轉帳，自次月1日起享有6個月年利率2.0%之優惠；存款餘額超過10萬元或不到50,000元的話，就會依照該行新台幣活期儲蓄存款牌告利率計息。

華銀主管表示，自2016年全國首家銀行推出數位存款帳戶SnY以來，一直受到年輕族群青睞，40歲以下的用戶佔比高達八成，針對存戶最在意的優惠利率，華銀也喊出高於定存利率的活存優利，打破市場存款微利的氛圍，另外也鎖定精打細算的小資族推出多項轉帳免手續費措施及理財投資等臺外幣帳戶共十大優惠，協助對於開始累積財富的青年一臂之力。

為積極爭取全新客戶，華銀推出行動裝置申辦數位存款帳戶服務，持有其他銀行臨櫃帳戶的民眾，即可透過手機同時開立台外幣SnY帳戶。

此外，為便利既有的250萬網銀用戶，華銀也提供透過手機即時完成開戶，讓SnY帳戶申辦可以更彈性方便，大幅優化數位服務的使用體驗。

華銀表示，SnY享有高利率活儲及跨行轉帳免手續費的帳戶優勢，於投資理財或是外匯交易等資金管理更能靈活運用，另外時下最夯的行動支付需求上，結合華銀支付（台灣Pay）亦能成為消費扣款的小零錢包，出門不須領現、付款更安全方便，除可享各種繳稅費的好康優惠，還能參加台灣Pay行銷活動，季季享受八折的購物折扣。