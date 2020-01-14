親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國民黨掀改革聲浪！跟進江啟臣、蔣萬安 沈智慧辭中常委

蔡英文狂勝故鄉票卻跌兩成 老家鄉親：不是沒有原因的

迎戰純網銀、吸引年輕客 華銀SnY祭2%活存優利

2020-01-14 12:35經濟日報 記者林子桓／即時報導

因應純網銀挑戰，國銀搶攻數位存款帳戶佔率競爭激烈，為持續爭取年輕e世代及小資族客群，國內首家開辦數位存款帳戶SnY的華南銀行，推出新一年度優惠方案，其中祭出最高2%的活存優惠利率，大勝活儲利率0.23%（2019年12月31日華銀官網公告），若存10萬元，半年利息最高收入558元。

雖然華銀SnY推出的高利活儲不用高額門檻的困難條件，且新舊客戶都能享優惠，但仍有條件限制，如：客戶的存款餘額位於超過新台幣50,000元至10萬元以下，並使用該行行動銀行App之「華銀支付」功能，以SnY帳戶完成1筆消費扣款或繳稅或繳費或轉帳，自次月1日起享有6個月年利率2.0%之優惠；存款餘額超過10萬元或不到50,000元的話，就會依照該行新台幣活期儲蓄存款牌告利率計息。

華銀主管表示，自2016年全國首家銀行推出數位存款帳戶SnY以來，一直受到年輕族群青睞，40歲以下的用戶佔比高達八成，針對存戶最在意的優惠利率，華銀也喊出高於定存利率的活存優利，打破市場存款微利的氛圍，另外也鎖定精打細算的小資族推出多項轉帳免手續費措施及理財投資等臺外幣帳戶共十大優惠，協助對於開始累積財富的青年一臂之力。

為積極爭取全新客戶，華銀推出行動裝置申辦數位存款帳戶服務，持有其他銀行臨櫃帳戶的民眾，即可透過手機同時開立台外幣SnY帳戶。

此外，為便利既有的250萬網銀用戶，華銀也提供透過手機即時完成開戶，讓SnY帳戶申辦可以更彈性方便，大幅優化數位服務的使用體驗。

華銀表示，SnY享有高利率活儲及跨行轉帳免手續費的帳戶優勢，於投資理財或是外匯交易等資金管理更能靈活運用，另外時下最夯的行動支付需求上，結合華銀支付（台灣Pay）亦能成為消費扣款的小零錢包，出門不須領現、付款更安全方便，除可享各種繳稅費的好康優惠，還能參加台灣Pay行銷活動，季季享受八折的購物折扣。

華銀新台幣網銀

延伸閱讀

銀行攻財管 祭2%優利活存

銀行攻企業戶 祭優利存款

美元定存利率衝3.5%！起存門檻100美元 ...

台幣活存優惠 達牌告八倍

相關新聞

選後激情未散 生肖套幣買氣降溫

2020-01-14 12:25

日圓換匯創逾一年新低 緩半個月多換新台幣近800元

2020-01-14 12:09

大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡

2020-01-14 03:01

亞幣齊漲 韓元升幅大過台幣

2020-01-14 00:35

陽信銀 去年賺進36億

2020-01-14 00:09

遠銀優質服務 獎不停

2020-01-14 00:09

培育菁英理專 陽信銀徵才百人

2020-01-14 00:08

運彩今年拚436億 六招齊發

2020-01-14 00:08

元大銀 衝最高級貴賓理財

2020-01-14 00:08

外銀談投資 盯債市表現

2020-01-14 00:08

六大壽險淨值 激增8,356億

2020-01-13 23:57

私校退撫儲金 績效超犀利

2020-01-13 23:55

壽險業去年賺1,345億 歷來最佳

2020-01-13 23:49

中信銀年終 最高20個月

2020-01-13 23:49

國庫券標售 壽險業搶買

2020-01-13 23:49

央行放手 台幣升到2字頭

2020-01-13 23:39

銀行搶美元 競推高利定存

2020-01-13 23:31

影／恭喜發財！多家銀行開始提供發財金、水 你拿到了嗎？

2020-01-13 16:29

央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭

2020-01-13 16:10

小資、頂客、三明治族 如何運用年終獎金樂活退休？

2020-01-13 15:15

送發財金、優匯紅包 銀行給你好彩頭

2020-01-13 14:33

大選落幕、亞幣帶動 台幣續升值

2020-01-13 14:33

私校退撫儲金投資績效優異 去年積極型報酬率19.41%

2020-01-13 13:30

中信銀去年獲利創新高 年終最好的超過20個月

2020-01-13 12:19

外資匯入助攻謝票行情 台幣再飆升逾1角挑戰29.9元關卡

2020-01-13 11:10

年終獎金入袋 理財謹記三點不漏

2020-01-13 10:47

新台幣開盤走升 站上29字頭

2020-01-13 09:12
看更多

熱門文章

基本工資漲到3萬不好嗎？ 網酸：看看隔壁慘況

2020-01-13 18:44

央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭

2020-01-13 16:10

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

交大光電博士赴美國臉書實習 四個月賺逾一桶金

2020-01-14 10:13

中火2許可證遭撤 台電：3月後供電恐亮黃燈

2020-01-13 17:22

台積為強化對美溝通 延攬英特爾前遊說超級大將

2020-01-14 00:59

北捷老總換人當 顏邦傑退休改沈志藏接手

2020-01-13 16:08

5G標金飆天價 林百里：全球最貴誰來買單

2020-01-14 00:39

大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡

2020-01-14 03:01

央行放手 台幣升到2字頭

2020-01-13 23:39

經濟解析／陸客縮、國旅貴、日搶一條龍 台灣觀光四大隱憂

2020-01-14 10:01

華爾街日報：不必北京同意 台灣經濟可持續成長

2020-01-14 09:03

銀行搶美元 競推高利定存

2020-01-13 23:31

六大壽險去年淨值增逾7658億元 有利今年配息股東吃補

2020-01-13 20:27

台積新副總裁何許人也？深耕華府 任職美國國會山莊17年

2020-01-14 00:57

台灣之星標5G 引進中嘉大股東宏泰集團及郭冠群助拳

2020-01-13 16:53

哈日族快衝！日圓改寫14個月以來新低

2020-01-14 11:40

六大壽險淨值 激增8,356億

2020-01-13 23:57

面板業拚轉型！友達射3箭 攻「場域經濟」

2020-01-13 14:33

台積電新任副總裁克里夫蘭 華府遊說高手

2020-01-13 21:36

素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元

2020-01-14 10:19

中美脫鉤已成趨勢 學者：台灣要選邊

2020-01-14 02:18

Micro LED高端需求看熱

2020-01-13 14:33

影／恭喜發財！多家銀行開始提供發財金、水 你拿到了嗎？

2020-01-13 16:29

林百里憂心：台灣競標這麼貴 誰來埋單？

2020-01-13 23:12

台商回流 明後年用電量大增

2020-01-14 00:41

5G標金衝1,270億…加速機制變撞牆加價 業者喊心痛

2020-01-13 23:13

公平會看大聯大收購文曄爭議 尚未理出頭緒

2020-01-13 23:52

無人載具成熟 台電導入「無人機」進行電塔智慧巡檢

2020-01-13 16:10

私校退撫儲金投資績效優異 去年積極型報酬率19.41%

2020-01-13 13:30

八方雲集董座許銘銓 從基層變老闆

2020-01-13 23:46

最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22

小資、頂客、三明治族 如何運用年終獎金樂活退休？

2020-01-13 15:15

台積周四法說 法人估今年資本支出逾120億美元

2020-01-13 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top