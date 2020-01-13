六大壽險去年淨值增逾8,000億元 有利今年配息股東吃補

2019年全球債市殖利率顯著下滑，讓普遍大型壽險公司備供出售項下債券未實現利益大幅提高，同步推升六大壽險公司去年淨值合計暴增近8,356億元，業者評估將有助2020年配發現金股息的表現，股東可吃補，其中以國壽一年增加2,336億元居冠，南山人壽增加2,282億元，以些微差距排名亞軍。

隨著六大壽險2019年獲利自結數出爐，不僅獲利合計創下1,345億元的歷史新高紀錄，一年來淨值增加近8,356億元，亦是歷史新高，由於2018年最後二個月股市遇亂流，加上債市殖利率急劇反彈，導致整體壽險業2018年淨值蒸發2,735億元，今年來從元月開始不僅股市連連創新高，海外債市殖利率也下滑，一年下滑超過100個bps（1bps等於0.01百分點），讓大舉投資在美國等海外公債、公司債的壽險公司，因大部分壽險公司將無活絡債券列入OCI（類似現行備供出售）與透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（簡稱FVOCI），採覆蓋法計帳列入淨值，因此不僅未實現利益大增，亦連帶使得各家淨值暴衝。

一般淨值比越高，代表來自股東口袋的自有資金越多，更有能力應付金融市場波動，亦有助配股配息。據各家公布自結數字統計，六大壽險中以國壽一年來淨值增加2,336億元，高居所有壽險第一名。國壽2018年底的淨值僅3,621億元，截至去年底國壽已回升至高達5,957億元，創下歷史新高紀錄，年增幅為64%，代表一家壽險資產品質的淨值資產比高達9.2%，同樣高居壽險業第一。

南山人壽2019年投資表現亮眼，淨值增加速度亦不遑多讓。截至2019年底南山人壽淨值為3,681億元，較2018年底的1,399億元，一年內大幅增加2,282億元，排名亞軍，一年增幅高達163%；淨值資產比截至2019年12月底為7.9%，排名第三。富邦人壽截至去年底合併淨值達3,490億，較2018年12月底增加1,388億元排名第三高，不過若從淨值資產比超過8%，目前僅低於國壽排第二高。

新光人壽一年淨值同樣有增逾千億元水準，未經會計師查核數約略有1,145億元左右，新壽資深副總徐順鋆表示，新壽資產較注重經常性收益率，因此資產配置上多擺在AC（按攤銷後成本衡量之金融資產），淨值數字看起來增加沒其他家多，但是若債券利率未來上升，新壽會受影響就較小，有不同資產配置的考量。新壽淨值資產比若包含不動產增值利益為5.59%，不計則為3.9%

中壽至去年底的淨值為1,400億元，年增逾95%，增加約680餘億元，截至去年底總資產已一舉突破2兆元，淨值資產比為7.4%。台灣人壽同樣一年淨值增逾八成，至1,178億元，一年增加525億元，淨值資產比更從2018年的3.88%大幅躍升至6.33%。六大壽險合計淨值一年來共增加8,356億元，同樣創下歷史新高紀錄。