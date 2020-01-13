外資：蔡首屆執政 台股飆55% 「歷屆總統最強」

蔡英文總統以817萬高票宣布連任，外資圈最新包括花旗、滙豐兩大券商均按讚結果，齊聲喊「旺」台股。其中，花旗看好執政黨政策延續，更把今年台股目標從12,000點上調到12,500點，創下外資圈罕見因選舉上修大盤預測；滙豐證券則統計蔡首屆執政以來，台股已飆漲55%，新一屆行情有望再創紀錄。

外資圈向來少對選舉議題提出分析，不過此次蔡英文得票數高達817萬，創下歷屆最高的選票紀錄，多家外資為此特別評析執政黨受到高度推崇的原因，同步對台股後市唱「旺」；激勵熱錢昨（13）蜂擁台股股匯市，搶搭選後慶祝行情。

花旗環球證券指出，執政黨以高達817萬票取得壓倒性勝利，凸顯台灣選民肯定當前政經環境，包括兩岸政策期許在有彈性的情況下延續。而隨著政治不確定性掃除，逐步好轉的台灣經濟還有沒有更多提振動能，將是下階段關切核心。

就產業面看，花旗認為，台灣企業獲利提升，尤其搭上5G浪潮的供應鏈業績爆發，率先為台股基本面注入強心針，且伴隨企業獲利增加，今、明年預估派發的總股利可望向上；搭配執政黨從去年來出台的經濟刺激措施將延續，樂觀台股表現還會再「上」。

滙豐證券將蔡英文的817萬票比喻為「台灣驚奇」，推測執政黨大獲全勝的原因有三，包括台商回流政策、國內投資增加和股市表現讓人民「很有感」；以股市來說，蔡總統首屆執政以來，台股已狂飆55%，是歷任總統最佳成績。