國泰證券 新春服務不打烊

台股金豬年進入倒數計時，1月20日為台股封關日，亦為台股期貨及選擇權的最後交易日；國泰證券指出，封關後，台股將進行長達7個交易日的休市，這段期間投資人需留意融資券現償申請以及最後交割日，做好帳務的妥善安排。台股辦理融資（券）現償申請截止時間為1月21日上午11點，款券交割日則於1月22日上午10點截止。

國內、外台股期貨及選擇權方面，需留意出金申請僅至1月21日下午2點截止，之後國內期貨與選擇權即不接受網路及電話的出金申請，國外期貨交易的部分則正常服務。

海外複委託交易方面，美股過年期間皆正常服務，港股部分1月24日僅交易至中午12點10分，於1月25日至1月28日休市，其餘時間皆正常服務。

台股定期定額買股部分，需留意若申購日為1月26日的投資人，需在1月22日下午3點前將申購款項存入，以利圈存作業，原訂1月26日交易則延至1月30日台股開紅盤日進行。

此外，國泰證券也貼心提供線上股票貸款服務，做為農曆春節期間金融機構暫停營業，客戶小額資金急用需求的運用。

國泰證券表示，客戶庫存部位有整張以上的股票，並且該股票亦符合主管機關可做為不限用途款項借貸標的之規定，客戶即能於官網或國證e櫃台App相關專區，1分鐘即可完成資料填寫、申請股票貸款資格。

國泰證券提醒，擔保品提撥申請需在1月21日上午11點前於國泰證券官網或國證e櫃台App相關專區完成，審核通過後，春節期間即能於國證e櫃台App股票貸款專區，全天候24小時使用借款與還款的服務，小額資金救急不需外求他人。