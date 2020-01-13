影／恭喜發財！多家銀行開始提供發財金、水 你拿到了嗎？

準備過新年了，新年就是要「恭喜發財」，包括元大、台新、永豐和渣打等多家銀行，陸續提供發財金、發財水給往來客戶，中國信託則連續五天發放優匯紅包，提供外幣換匯優惠。

元大銀行財富管理為讓客戶新年搏個好彩頭，共準備超過8萬份發財金、發財水贈送給來行客戶，自1月13日起客戶只要來分行就可獲得發財金或發財水一份，送完為止。

元大銀行表示，今年發財金、發財水設計，以生肖鼠手捧金幣來發想，象徵新的一年「財運鼠於你」，發財金採多用途設計，客戶可將發財金收藏於皮包內隨身攜帶，也可置於桌面當開運擺飾。

永豐銀行自1月20日起起連續三個營業日，在全台125家分行每天贈送限量迎財水與財富永豐春聯。今年迎財水共準備逾3萬瓶，同時發送以故宮典藏畫作為元素的限量春聯，營業時間內民眾至永豐銀行各分行辦理業務即可獲得限量好運迎財小物，為鼠年迎新添喜氣。放置金庫增添喜氣的發財水，每家分行每天限量88瓶。

渣打銀行今年則準備1萬6,888瓶發財水，渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，經過銀行金庫加持的發財水，向來深受民眾喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物，每每接近年底就有許多客戶詢問，鼠年發財水以討喜貴氣的金色調為包裝，提供給前往分行進行保單健檢或理財諮詢的渣打客戶 。