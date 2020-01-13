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央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭

2020-01-13 16:10經濟日報 記者陳美君╱台北即時報導

新台幣匯率收盤價升破30元大關、重返29字頭。 圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率收盤價升破30元大關、重返29字頭。 圖／聯合報系資料照片
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新台幣兌美元匯率今（13）日收盤價失守30元大關，終場升值6.7分，收在29.952元，創逾一年半新高，台北外匯經紀公司成交量10.05億美元。

台幣匯率今天盤中最高升抵29.901元、最多升值1.18角，終場升幅縮至6.7分報收，新台幣匯率收盤價升破30元大關、重返29字頭。

總統及立委選舉結束，台股選後開高震盪收高，終場以12,113.42點作收，上漲88.77點，成交量1,423.21億元；三大法人買超124億元。

其中外資及陸資（不含外資自營商）買超107.46億元。

新台幣台幣匯率

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