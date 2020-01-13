小資、頂客、三明治族 如何運用年終獎金樂活退休？

上班族可善用年終獎金，提撥部份獎金規劃保障或保險理財。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 您有多久沒有檢視自己的保單了？南山人壽建議，上班族不妨善用年終獎金，提撥部份獎金規劃保障或保險理財，適時進行完整的風險檢視，讓自己及家人安心。南山人壽表示，近年樂活風興起，上班族可妥善運用年終獎金，規劃保障，提早預約健康快樂的樂活人生，讓自己無後顧之憂。

檢視上班族的保障，可大致分為如下三大族群：第一類是年齡25到35歲的「小資上班族」。由於剛進入社會就業，保障可能因預算而有所不足，可趁年終獎金發放，適時補足保障缺口。首推保費實惠的定期型商品，如：意外險、實支實付醫療險、特定重大傷病保險，以小錢換大保障，也可考慮結合住院、手術及重大疾病的多功能三合一保障，保障相對周全。

另外，由於人口結構轉變，生育率節節下降，第二類「頂客上班族」的人數也日漸增加。此族群民眾雖然無子女教育費需求，但有奉養與照顧長輩需求，也需要為自己的將來預做準備，因此像重大疾病險、長期照顧保障就是協防人生重大風險的最佳防護線，而固定利率還本型的台幣壽險保障則是退休準備相較穩當的規劃。

最後，第三類「三明治上班族」，上有父母要奉養，下有子女要照顧，這類族群通常是家庭主要經濟來源，保障規劃則建議先完善自身的風險防護為主。所以除了重大疾病險與長期照顧險等必備保障，保障型的台幣/美元利變壽險則是協助準備退休生活與資產傳承的好幫手。

值得留意的是，台灣已進入高齡社會，長壽與健康風險更應及早準備。依內政部及衛生福利部統計，國人平均壽命已達80.7歲，但其中健康平均餘命女性73.9歲、男性為69歲，其中需要依賴他人照顧的不健康餘命達6.8到11.7年(註)，所以更應趁年輕做好健康管理。在保障規劃上，三大族群均可考量近年推出的外溢保單，只要健康指標分數或健檢數據達標，依保單機制，還另享有保費折減或保障增額。

為鼓勵民眾聰明運用年終獎金規劃保險保障，南山人壽自即日起至2月29日為止，也推出「鼠來保」新春投保活動，只要符合活動資格，即可參加抽獎。獎項提供新台幣800元或2000元的「全家便利商店購物金」，讓民眾除了年終獎金，也能在鼠年鼠財富，開運拿紅包。

另外，還有樂活組合「任天堂 Switch主機+健身環大冒險」以及健康必備的智慧穿載「Garmin Venu」、「Apple Watch Series 5」，協助動一動保健康，鼠年開春閤家樂活歡樂多！活動共計超過200個大獎並按月抽出，第一次沒中獎者，該次抽獎機會還可累計至下次。活動詳情請至南山人壽企業網站查詢。