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中信銀去年獲利創新高 年終最好的超過20個月

2020-01-13 12:19經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

我國銀行業獲利王、中國信託銀行總經理陳佳文今（13）日上午表示，中信銀行去（2019）年表現很好，獲利創下歷史新高，年終獎金理論上應該成長，業績最好的同仁會有20個月以上。

陳佳文上午出席新制私校退撫儲金暨原私校退撫基金信託簽約記者會，中信銀行今年1月1日起，第六度獲選擔任私校退撫儲金的信託銀行，合約期間四年。

簽約記者會結束後，陳佳文接受媒體聯訪時指出，中信金控、中信銀行去年表現很好，金控、銀行獲利都創下歷史新高。中信金去年稅後純益436.16億元、年增21.5%；中信銀行去年稅後純益316.36億元、年增6.6%。

陳佳文說，中信銀行的年終獎金有一定的公式在算，業績如果成長，年終獎金就會成長。去年業績不錯，今年發放的年終獎金應該不錯。至於加薪，則是還沒有決定。

陳佳文說：「我們很績效導向，差異很大。績效很差的就沒有，有的很好的很多個月份，20個月以上都有。」

媒體詢問，今年發放的年終獎金，是否比去年更好？陳佳文說：「理論上應該是，去年業績都是比前年好，我說最好的」。

營運展望方面，陳佳文說，去年這時候看，也是覺得去年的挑戰很大，金融市場的變化不可預測。今年比較大的挑戰，利率在往下走，對銀行業比較不利，利差會縮小很多。

美國會繼續降息嗎？他說，大部分預測覺得會暫停、停在這裡。美國經濟數據看起來都還不錯。

中國信託銀行總經理陳佳文13日上午出席新制私校退撫儲金暨原私校退撫基金信託簽約記...
中國信託銀行總經理陳佳文13日上午出席新制私校退撫儲金暨原私校退撫基金信託簽約記者會。記者陳怡慈／攝影
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中信銀行年終獎金私校

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