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富邦集團尾牙席開1600桌　摸彩總獎金逾1200萬元

2020-01-12 23:24聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

富邦集團今晚在南港展覽館舉行台北場謝年會，今年台北場席開1300桌，共1萬3000名員工參與，若加上高雄場，席開1600桌、參予人數達1萬6000人，最大獎祭出20萬現金獎，南北兩場摸彩總獎金高於1200萬元，更請來王力宏壓軸開唱。

台北場尾牙準時在晚間5時開始，富邦集團董事長蔡明忠偕同富邦金控董事長蔡明興一起進場，富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰也出席坐在主桌。

蔡明興致詞時表示，去年是十分動盪的一年，中美貿易糾紛充滿變數與挑戰，但富邦金還是交出不錯的成績單，稅後淨利突破580億元，每股盈餘達到5.42元，第11度蟬聯金控每股盈餘冠軍。各子公司分別交出不錯成績單，富邦人壽去年初年度保費第一名，韓國富邦現代人壽去年保費收入達450億元、盈餘達20億元；香港富邦人壽保費收入達100億元；北富銀稅後盈餘首度突破200億元，尤其是新卡「J卡」，三個月內推出70萬張，刷新台灣信用卡新紀錄；富邦產險去年首度保費收入達400億元，市佔率達23.8%，今年可望朝25%邁進；富邦投信資產管理規模首次超過3000億元。

依照富邦統計，今年南北兩場尾牙摸彩總獎金略高於去年的1200萬元，最大獎為現金20萬元。南北場合計今年席開1600桌，共1萬6000名員工參與，高雄場請彭佳慧與周興哲開唱，台北場更請來王力宏壓軸開唱。

為感謝員工辛勞，今年富邦集團謝年會加碼發送「M+旺紅包」，透過手機搶紅包、人人有獎。其中，台北場每位員工從蔡明忠、蔡明興手中各獲得6包旺紅包，象微「6、6大順」，最高金額新台幣8888元，代表新年好運連連發，最大獎是雙人來回東京商務艙機票。

富邦集團董事長蔡明忠(左)、富邦金董事長蔡明興(右)一同出席富邦集團尾牙。記者戴...
富邦集團董事長蔡明忠(左)、富邦金董事長蔡明興(右)一同出席富邦集團尾牙。記者戴瑞瑤／攝影。
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