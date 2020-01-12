富邦集團尾牙席開1600桌　摸彩總獎金逾1200萬元

富邦集團今晚在南港展覽館舉行台北場謝年會，今年台北場席開1300桌，共1萬3000名員工參與，若加上高雄場，席開1600桌、參予人數達1萬6000人，最大獎祭出20萬現金獎，南北兩場摸彩總獎金高於1200萬元，更請來王力宏壓軸開唱。

台北場尾牙準時在晚間5時開始，富邦集團董事長蔡明忠偕同富邦金控董事長蔡明興一起進場，富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰也出席坐在主桌。

蔡明興致詞時表示，去年是十分動盪的一年，中美貿易糾紛充滿變數與挑戰，但富邦金還是交出不錯的成績單，稅後淨利突破580億元，每股盈餘達到5.42元，第11度蟬聯金控每股盈餘冠軍。各子公司分別交出不錯成績單，富邦人壽去年初年度保費第一名，韓國富邦現代人壽去年保費收入達450億元、盈餘達20億元；香港富邦人壽保費收入達100億元；北富銀稅後盈餘首度突破200億元，尤其是新卡「J卡」，三個月內推出70萬張，刷新台灣信用卡新紀錄；富邦產險去年首度保費收入達400億元，市佔率達23.8%，今年可望朝25%邁進；富邦投信資產管理規模首次超過3000億元。

依照富邦統計，今年南北兩場尾牙摸彩總獎金略高於去年的1200萬元，最大獎為現金20萬元。南北場合計今年席開1600桌，共1萬6000名員工參與，高雄場請彭佳慧與周興哲開唱，台北場更請來王力宏壓軸開唱。