富邦金老董呼籲民進黨　應藉選後與大陸對話

富邦集團今天在南港展覽館舉行台北場尾牙，富邦金控董事長蔡明興表示，今年年終平均約6到7個月，並認為今年景氣有機會比去年好。選舉剛結束，他也建議民進黨政府，現在是完全執政，通過立法速度應該加快，「第二個四年應該更放膽去做」，並應藉此機會與大陸對話。

蔡明興在富邦集團尾牙進場前接受媒體聯訪，他表示，富邦今年年終獎金的中位數差不多6、7個月，至於加薪，會參考物價變動與同業情況，現在加薪幅度未定出來，但希望能比去年好。

針對今年景氣，蔡明興表示，現在貿易糾紛情況減緩，對投資與成長有利，台灣這兩年很多台商回台投資，政府若再加強公共建設，台灣景氣會表現不錯，有機會今年更好。對金融業來說，很期待政府能夠多開放法規、開放商品，讓台灣成為亞洲財富管理中心，這是所有金融業的期望。

另選舉剛結束，蔡明興建議民進黨政府，可藉這機會推出更好的財法法案，他說，現在民進黨完全執政，完全執政要通過立法會比較容易，立法效率應該提升很多才對，應把握這機會為台灣創造更好投資環境，創造更多的工作機會，讓台灣經濟更有活力、更國際化與多元化，「第二個四年應該更放膽去做，應該沒有包袱，應該要做得更好才對。」

蔡明興接著說，因為台灣是大陸法系，要經過立法院修法，常常會比較慢，希望立法院加緊立法效率，讓新的法案快速推出，以符合社會變遷需要，除財經法案，還有0到6歲育嬰政策，鼓勵生育率提高，台灣今年進入死亡交叉，第一年死亡比出生人口多，今年開始台灣人口會減少，這是很大的警訊，政策不管是育嬰、教育、幫傭、移民政策，這方面要特別去加強。

針對兩岸政策，蔡明興也表示，現在剛選舉完，完全執政應該趁現在有很好民意基礎時與大陸做對話，蔡英文總統昨提到的「八字箴言」有「對話」兩字，選後是展開對話很好的時機，雖不一定很快達成什麼共識，但有對話總是比較安全。